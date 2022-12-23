韓國女神宣美SUNMI明晚首次台南演出 小吃款好等品嘗

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今日記者會現場準備知名安平豆花、蝦捲、牛肉湯、擔仔麵、蜜餞、米糕、小籠包、肉丸、虱目魚粥及珍珠奶茶等道地台南美食小吃，種類相當豐富；隨後，英國歌手李美潔（Mary-Jess）品嚐人手必買的珍珠奶茶，場面相當熱絡。
台南市長黃偉哲歡迎宣美SUNMI來台南演出，向國內外歌迷行銷推廣台南美食小吃，創造觀光經濟效益商機，歡迎各地民眾一起來歡度耶誕。
宣美SUNMI 在2017年後以個人名義推出單曲回歸樂壇，連續唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更颳起一股宣美旋風，海內外擁有廣大粉絲。在韓國這幾年橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出新單曲「Heart Burn」，入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO，舞台魅力相當吸睛。
國際級美食評鑑《米其林指南》今年首度將台南納入評鑑城市，台南也是新入選餐廳總數最多的城市，有27間美食店家獲得必比登推介，17間評審推薦入選餐廳，總計44間餐廳店家獲得國際評鑑肯定，可見美食旅遊是台南觀光的強項。
「搖滾耶誕演唱會」卡司陣容堅強，有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess）演出，更邀請韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南，歡迎大家一起來搖滾過耶誕，相關詳情可洽「台南好YOUNG」臉書專頁，活動官網