美參院要查　8大車廠供應鏈是否涉新疆強迫勞動

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路透社報導，參院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）致函通用汽車（GM）、福特（Ford）、特斯拉（Tesla），以及日商豐田（Toyota）和本田（Honda）、德國的福斯汽車（Volkswagen）和豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）、克萊斯勒（Chrysler）母公司斯特蘭蒂斯（Stellantis）等大車廠執行長，詢問有關中國供應鏈的議題。
魏登在信中表示：「汽車製造商應仔細檢查自身與所有和新疆有關的供應商是何種關係，這點至關重要。」
「車輛若包含在新疆開採或生產的零件，車廠不能夠，也不應該讓這些產品在美國販售，除非經過盡職調查（due diligence）確認零件與強迫勞動無關。」
魏登說，他想知道車廠是否曾經「因為利用了與新疆有關的原物料、開礦、加工或零件生產」，而取消或減少與任何供應商的往來。
魏登引用英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）本月稍早發布的一份新報告，內容研究汽車產業對於在新疆生產的鋼、鋁、銅、電池、電子產品和其他零件的利用情況。
報告指出：「從原物料開採加工到汽車零件製造，我們發現，車輛的幾乎每個部分都必須受到更仔細檢查，以確保與維吾爾人被強迫勞動無關。」
美國聯合汽車工會（United Auto Workers，UAW）本月稍早已呼籲車廠將整條供應鏈移出新疆。「現在該是汽車產業在維吾爾之外地區建立高道德供應鏈模式的時刻，讓勞工、人權與環境都能受到保護。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111223