維他命C膠囊檢出「一級致癌物」！衛生局緊急令業者下架
吃營養品也要注意！台北市衛生局接獲屏東縣衛生局執行衛福部食藥署專案，查獲保健食品代工廠「會昌實業公司」從中國大陸購入膠囊殼「HPMC capsule」，經檢驗含有一級致癌物環氧乙烷571.466 mg/kg（標準為不得檢出），且部分膠囊殼已被使用製作成左旋維他命C膠囊，並交付「精緻生活企業有限公司」進行販售。衛生局今（23）日晚間表示，已下令業者下架回收，並提出消費者補償方案。
編輯中心/綜合報導
台北市衛生局表示，經查，會昌實業股份有限公司自中國大陸購入膠囊殼「HPMC capsule」，經檢驗出含有環氧乙烷（以下簡稱ETO） 571.466 mg/kg，標準應為不得檢出）業者購入10萬顆膠囊殼，其中4萬6千顆用於製成「左旋維他命C膠囊（有效日期：2024年7月21日）」。
台北市衛生局已令業者回收，扣除產製損耗及抽驗，其餘空膠囊殼及其他成品皆已由屏東縣政府衛生局於屏東工廠封存。
台北市衛生局指出，環氧乙烷（ETO）屬國際癌症研究組織認定之一級致癌物，會昌實業公司所使用的膠囊殼驗出濃度，有致人體健康危害之虞，全案已依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款及第49條規定，移送台北地檢署偵辦以查明原因。
台北市政府衛生局也表示，業者應盡自主管理之責，監測原料、產品都要符合食品安全衛生管理法之規定。販售「左旋維他命C膠囊（有效日期：2024年7月21日）」的精緻生活企業有限公司已提交召回公告並提出消費者補償方案。（編輯：孫唯容）