巷仔內／綠營黨政分離揭序幕　蔡賴「兩個太陽」？　

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賴清德會中直指論文抄襲事件、黨公職黑金背景等，強調絕不會閃避問題，該停止就停止、該改變就改變。講的慷慨激昂、氣勢萬千，希望支持者看到改革決心，重獲人民的支持，從林智堅論文抄襲案到黑金背景，毫無迴避，黨內目前面臨的難題，賴清德最了然。
民進黨選後全面潰敗，友賴立委何志偉直言「黑道在核心，難怪選情會核爆」，更點名英系要角洪耀福、洪耀南、黃承國等人，另外遭控捲入台南學甲88槍擊案的英系前中執委郭再欽，因學甲爐碴案被檢方起訴。蔡英文當初籲黨公職團結挺堅，如今敗選後英系遭指黑道治國，賴清德大刀闊斧改革，是否刀刀都朝著英系招呼而去？
對此英系人士指出，賴清德所點出的問題，其實黨內也有表達過相同的看法，並沒有新的說法，而敗選檢討報告將在下周三中常會出爐，回歸到制度面，就來看檢討報告提出哪些問題，哪些又是新任黨主席需要處理。他強調，點出問題不是問題，解決問題的方式與態度才是關鍵。
該人士指出，黨內檢討目前仍在找問題的階段，真正要解決問題時，才會碰觸到敏感人士與派系問題，而且被講黑金也不只有英系，不會對號入座。對於外界關注黨政分離蔡賴成兩個太陽，斷言稱並不擔心「不會啦！」
該人士分析，黨政分離是理想狀況，但中常會上行政部門與立院黨團都列席報告，這難道不是「政」嗎？或是賴清德聽聽就過了，不做任何裁示？賴清德擔任黨魁一定會遇「政」的問題，也不可能完全不處理，很多事情要實際運作才會知道。
另名綠營人士分析，2019年民進黨總統初選，蔡賴殺到見骨仍記憶猶新，也讓外界不免質疑日後「蔡總統」與「賴主席」的關係，但從賴清德近年來助選與宣講內容，推崇蔡英文施政方向與台灣地位備獲國際肯定，登記黨主席前也禮貌性知會蔡英文，其實賴維持「尊英」態度不變。日本前首相安倍晉三遇刺後，蔡英文派出副總統，以私人身份前往日本向家屬致意，在在顯示兩人關係早已不若當初緊張。
該人士指出，蔡英文是出了名不喜歡處理人事安排，卸任黨主席將專注國際外交事務，建立屬於個人歷史定位，不會插手日後立委提名的麻煩事；賴清德將帶領黨向人民證明改革決心，排除障礙迎戰2024，相信賴日後接任黨魁同樣尊重行政單位，對於擔憂兵役延長衝擊2024也非事實，普遍民意支持兵役延長，賴也從沒表態反對更不會插手，2人期盼民進黨重拾民心目標一致，不會有「兩個太陽」情況發生。
可以預見，賴清德接任黨主席後的挑戰不斷，除當務之急的黨內改革外，派系整合與2024立委提名「深水區」接踵而來，英系雖串連力挺選黨魁，但有大老私下稱「是輸誠，不是投降」，意指對2024另有盤算。如果賴清德果真成為民進黨總統參選人，「務實的台獨工作者」該如何維持蔡英文「中華民國台灣」路線，又能否獲美國信任及青睞，勾勒出最大公約數的台灣，皆備受外界關注。