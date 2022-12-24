MLB／Rogers兄弟巨人聚首！大聯盟史上第4對雙胞胎隊友

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根據大聯盟資深記者Mark Feinsand報導指出，巨人與Taylor Rogers簽下的合約是一紙三年合約，合約總價達到3300萬美元(約台幣10.1億)，但還得等到通過體健，合約才會正式生效。
巨人隊這筆簽約，同時讓Taylor Rogers與他的雙胞胎弟弟Tyler Rogers在舊金山聚首，Tyler從2019賽季就在巨人隊效力，巧合的是，都是後援投手的兩人，曾於今年的4月11日在同一場比賽亮相，但當時是分屬於不同的球隊，Taylor是效力於聖地牙哥教士、Tyler則是在巨人，新賽季將有機會看到史上第二隊同場出賽的「雙胞胎兄弟」，大聯盟史上第一場有雙胞胎兄弟出賽的比賽是在1956年7月31日，是由當時效力於匹茲堡海盜隊的Johnny、Eddie O’Brien所創下。
大聯盟史上共有四對同隊的雙胞胎兄弟，除了新賽季巨人隊的Rogers兄弟檔，以及O’Brien兄弟檔外，還有大聯盟史上第一對同隊的雙胞胎兄弟，1915賽季同時效力於波士頓勇士隊的Joe、Red Shannon兄弟，與1990賽季同時效力於奧克蘭運動家隊的José、Ozzie Canseco兄弟。
今年32歲的Taylor Rogers，在生涯前6個賽季都效力於明尼蘇達雙城隊，並成為球隊主力後援，他曾於2019賽季單季收下30次救援成功、去年賽季還入選生涯首次明星賽，今年賽季前先是被交易到教士隊，季中再被賣到密爾瓦基釀酒人，整季在兩支球隊共留下66場出賽，戰績4勝8敗、31次救援成功、防禦率4.76的表現。