急凍3.9℃！19縣市低溫特報　1圖秒懂迎接「極凍聖誕節」

寒流再增強今晨4.3℃！全台低溫特報　跨年夜天氣型態曝

▲中央氣象局表示，今（24）日寒流增強，全台各縣市皆有局部10度以下低溫出現的機率，西半部及東北部甚至有持續10度左右或6度以下氣溫出現的可能。（圖／記者朱永強攝）
▲中央氣象局表示，今（24）日寒流增強，全台各縣市皆有局部10度以下低溫出現的機率，西半部及東北部甚至有持續10度左右或6度以下氣溫出現的可能。（圖／記者朱永強攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（24）日寒流增強，今晨加上輻射冷卻影響，本島平地最低溫出現在苗栗的4.3度，嘉義以北空曠地區、近山區的平地或河谷已出現局部6度以下的低溫，全台各縣市皆有局部10度以下低溫出現的機率，西半部及東北部甚至有持續10度左右或6度以下氣溫出現的可能。今天白天北部、東北部及東部地區高溫也僅15到17度，其他地區白天高溫約18至22度，中南部日夜溫差大，應留意溫度變化；天氣方面，這波寒流性質偏乾，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，只有花東及恆春半島偶爾有零星飄雨。

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▲祝大家聖誕快樂之餘，提醒民眾北、中、東北最低溫將來到6度左右，南部、金澎、花東則落在10-15度區間，馬祖地區則在8-9度左右。（圖／氣象局提供）
▲祝大家聖誕快樂之餘，提醒民眾北、中、東北最低溫將來到6度左右，南部、金澎、花東則落在10-15度區間，馬祖地區則在8-9度左右。（圖／氣象局提供）
氣象局持續發布低溫特報，今晨至白天低溫區域如下：

【橙色燈號(非常寒冷)】
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】
基隆市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
下週日寒流及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大。下週一、下週二寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差依舊偏大；水氣不多，各地大多為晴到多雲，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大臺北山區亦有零星短暫雨。

下週三東北季風增強，下週四、下週五東北季風影響，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。31日至1月1日東北季風影響，1月2日東北季風減弱；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週一清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，今、明兩天本島平地的最低氣溫仍在4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至16度，中部6至22度，南部7至24度，東部8至23度。

吳德榮指出，下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大。最新模式模擬顯示，下週三下午起至週五受「東北季風」影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。至於跨年天氣如何？模擬仍是「東北季風」型態，但屬期末、不確定性大，迎風面各地會受到什麼程度的影響？言之過早，應再觀察！（編輯：倪浩軒）

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