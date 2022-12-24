寒流再增強今晨4.3℃！全台低溫特報　跨年夜天氣型態曝

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【橙色燈號(非常寒冷)】
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
基隆市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
下週日寒流及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大。下週一、下週二寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差依舊偏大；水氣不多，各地大多為晴到多雲，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大臺北山區亦有零星短暫雨。
下週三東北季風增強，下週四、下週五東北季風影響，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。31日至1月1日東北季風影響，1月2日東北季風減弱；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週一清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，今、明兩天本島平地的最低氣溫仍在4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至16度，中部6至22度，南部7至24度，東部8至23度。
吳德榮指出，下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大。最新模式模擬顯示，下週三下午起至週五受「東北季風」影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。至於跨年天氣如何？模擬仍是「東北季風」型態，但屬期末、不確定性大，迎風面各地會受到什麼程度的影響？言之過早，應再觀察！（編輯：倪浩軒）