急凍3.9℃！19縣市低溫特報　1圖秒懂迎接「極凍聖誕節」

博客來解雇20年打掃阿姨！律師揭「心寒合約」　網全炸鍋

▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，律師更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來臉書）
▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，律師更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來臉書）

編輯中心/綜合報導

網路書店霸主「博客來」，被律師陳又新爆料指出，疑以「假承攬真僱傭」方式和打掃阿姨簽約，阿姨服務20幾年後被解雇，卻連退休金也沒有，而且20幾年來都沒有勞健保、也沒有三節禮金。陳又新痛批博客來真是讓人失望，「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，律師更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來官網）
▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，律師更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來官網）
陳又新昨（23）晚在臉書發文表示，有位不識字的阿姨找他協助，阿姨在博客來提供打掃服務20多年、天天準時打卡上下班，被通知說明年將解雇，卻連資遣費或退休金都沒有，且過去20幾年皆沒拿到勞健保和三節禮金，這樣的對待連公司其他年輕人都看不過去，要阿姨去找律師幫忙。

陳又新看了阿姨帶來的合約，才發現原來博客來跟阿姨簽的是「清潔服務【承攬】合約書」。陳又新指出，阿姨這二十年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的【僱傭】關係。

但為什麼博客來卻要和阿姨改簽【承攬】合約呢？陳又新解釋，「因為在僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費。但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。」

陳又新感慨，「這類假承攬真僱傭的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有二萬九千五百元的艱苦人身上。真應了那句老話，負心每多讀書人。」而博客來的臉書粉專也遭到網友湧入留言洗版，紛紛在底下批評說「抵制博客來」、「關於打掃阿姨這個事件，我覺得博客來有必要出來說明」、「第一次覺得要對抗大企業」、「僱傭變承攬，博客來好溫馨」、「這樣欺負一位老人家真的非常讓火大」。

而根據《三立新聞網》報導，博客來回應與打掃阿姨「持續協商溝通中」，會找出當事人合意的處理方式。（編輯：倪浩軒）


寒流再增強今晨4.3℃！全台低溫特報　跨年夜天氣型態曝

今晨5：17台東地牛翻身！芮氏規模5.2　最大震度4級

拜登簽國防授權法　5年供台100億美元軍援、加快對台軍售

維他命C膠囊檢出「一級致癌物」！衛生局緊急令業者下架

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀