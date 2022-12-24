博客來解雇20年打掃阿姨！律師揭「心寒合約」　網全炸鍋

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陳又新看了阿姨帶來的合約，才發現原來博客來跟阿姨簽的是「清潔服務【承攬】合約書」。陳又新指出，阿姨這二十年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的【僱傭】關係。
但為什麼博客來卻要和阿姨改簽【承攬】合約呢？陳又新解釋，「因為在僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費。但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。」
陳又新感慨，「這類假承攬真僱傭的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有二萬九千五百元的艱苦人身上。真應了那句老話，負心每多讀書人。」而博客來的臉書粉專也遭到網友湧入留言洗版，紛紛在底下批評說「抵制博客來」、「關於打掃阿姨這個事件，我覺得博客來有必要出來說明」、「第一次覺得要對抗大企業」、「僱傭變承攬，博客來好溫馨」、「這樣欺負一位老人家真的非常讓火大」。
而根據《三立新聞網》報導，博客來回應與打掃阿姨「持續協商溝通中」，會找出當事人合意的處理方式。（編輯：倪浩軒）