平安夜喝到聖誕節！7-11特大拿鐵買2送1　全家大熱美23元

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📌門市｜12/23至12/25
◾特大杯美式買1送1，5折
（單杯原價60元，平均特價30元）
◾精品美式買1送1，5折
（單杯原價80元，平均特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折
（單杯原價70元，平均特價47元）
◾大杯熱黑糖珍珠撞奶買2送2，5折
（單杯原價60元，平均特價30元）
◾大杯純奶茶買2送2，5折
（單杯原價50元，平均特價25元）
◾中杯熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，5折
（單杯原價55元，平均特價28元）
◾中杯熱卡布奇諾買2送2，5折
（單杯原價45元，平均特價23元）
📌APP｜12/23至12/29
◾特大杯拿鐵／美式任12杯580元，6.9折起
（單杯原價70元，平均特價48元）
◾西西里風系列、蘋果系列、香鑽水果茶任12杯700元，6.9折起
（單杯原價85元，平均特價58元）
◾咖啡珍珠歐蕾／抹茶珍珠歐蕾任12杯630元，7折起
（單杯原價75元，平均特價53元）
◾純奶茶／純奶青任12杯400元，6.7折起
（單杯原價50元，平均特價33元）
🟡全家
📌門市｜12/23至12/25
◾大杯美式2杯55元，6.1折
（單杯原價45元，平均特價28元）
◾熱唐寧伯爵茶2杯60元，6折
（單杯原價50元，平均特價30元）
📌APP｜即日起至12/25
◾大杯單品美式2杯99元，5折
（單杯原價100元，平均特價50元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折
（單杯原價110元，平均特價66元）
◾私品茶65元系列2杯99元，7.6折
（單杯原價65元，平均特價50元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！