急凍3.9℃！19縣市低溫特報　1圖秒懂迎接「極凍聖誕節」

平安夜喝到聖誕節！7-11特大拿鐵買2送1　全家大熱美23元

▲咖啡優惠從平安夜喝到聖誕節，7-11祭出特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲咖啡優惠從平安夜喝到聖誕節，7-11祭出特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

平安夜一路喝到聖誕節！超商祭出咖啡聖誕優惠，7-11久違的發動咖啡買一送一促銷，今明兩天（12/24、12/25）特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1，還有4款指定飲品買2送2，APP同步開賣特大拿鐵12杯580元；全家今明兩天則有大杯美式2杯55元、熱唐寧伯爵茶2杯60元，自備飲料杯平均單杯最低23元起。怎麼喝最省錢，《NOWnews》咖啡折扣包幫你算。

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🟡7-ELEVEN
📌門市｜12/23至12/25
◾特大杯美式買1送1，5折
（單杯原價60元，平均特價30元）
◾精品美式買1送1，5折
（單杯原價80元，平均特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折
（單杯原價70元，平均特價47元）
◾大杯熱黑糖珍珠撞奶買2送2，5折
（單杯原價60元，平均特價30元）
◾大杯純奶茶買2送2，5折
（單杯原價50元，平均特價25元）
◾中杯熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，5折
（單杯原價55元，平均特價28元）
◾中杯熱卡布奇諾買2送2，5折
（單杯原價45元，平均特價23元）

📌APP｜12/23至12/29
◾特大杯拿鐵／美式任12杯580元，6.9折起
（單杯原價70元，平均特價48元）
◾西西里風系列、蘋果系列、香鑽水果茶任12杯700元，6.9折起
（單杯原價85元，平均特價58元）
◾咖啡珍珠歐蕾／抹茶珍珠歐蕾任12杯630元，7折起
（單杯原價75元，平均特價53元）
◾純奶茶／純奶青任12杯400元，6.7折起
（單杯原價50元，平均特價33元）

▲APP同步上線聖誕優惠，特大拿鐵、特大美式任選12杯580元，平均單杯48元、約6.9折起。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP上線聖誕優惠，特大拿鐵、特大美式任選12杯580元，平均單杯48元、約6.9折起。（圖／7-ELEVEN提供）
🟡全家
📌門市｜12/23至12/25
◾大杯美式2杯55元，6.1折
（單杯原價45元，平均特價28元）
◾熱唐寧伯爵茶2杯60元，6折
（單杯原價50元，平均特價30元）

📌APP｜即日起至12/25
◾大杯單品美式2杯99元，5折
（單杯原價100元，平均特價50元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折
（單杯原價110元，平均特價66元）
◾私品茶65元系列2杯99元，7.6折
（單杯原價65元，平均特價50元）

▲「康康5」自12月23日至12月25日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自12月23日至12月25日登場。（圖／全家提供）
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