中國疫情爆發、怪象頻傳！英媒示警：慎防「末日變種」

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然無法確定所有奇怪症狀的真偽，以及是否真的跟感染新冠有關，但《每日郵報》指出，中國的醫院已經不堪重負，就連太平間也躺滿了過世者，未來幾個月恐怕有多達100萬人死於該病毒，而這主要是因疫苗接種率低下、群體免疫覆蓋率低等因素造成的。
專家們警告說，中國新一波疫情沒有放緩的跡象，最後可能會對全球都產生影響，新變種的出現並非不可能，尤其中國並沒有把握之前實施清零的時間，提高疫苗、特別是老人等脆弱群體的接種率。
雷丁大學（University of Reading）的微生物學家克拉克博士（Simon Clarke）告訴《每日郵報》，大流行還沒有結束的說法是正確的，有的國家才剛進入了一個不同的階段，新變種的威脅將永遠伴隨著人類，而某些地區缺乏疫苗接種所賦予的免疫力，只會增加這種可能性。德州貝勒大學（Baylor University in Texas）的病毒學家霍特茲（Peter Hotez）也指出，Delta變種就是2021年初在印度未接種疫苗的人群中出現，並助長了西方2021年春季的疫情潮。
不過，也不是所有學者都這麼擔心，比如東英吉利大學（University of East Anglia）公共衛生專家亨特（Paul Hunter）就說，不認為中國的情況會對其它國家構成實質風險，畢竟大部分地區都已具備混合免疫力，就算真的出現新變種，但每個新變異株似乎都比之前的威脅性更弱。此外，雖然中國的疫苗不是特別有效，但至少能誘導針對多種病毒蛋白的抗體，應該還是有助於遏止病毒變異。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。