郭信良特權貸款涉掏空農漁會 林依婷:難道這不是黑金嗎？

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林依婷指出，首先以台南市警察局今日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰議員有受到人身自由的限制，今日(23日)還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，因此並未如同中天新聞報導「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，而中天新聞未依照警方的內容如實報導，而多加臆測增添紛擾，因此她與父親林士傑將對中天新聞提出告訴。其次，當天事發現場在方一峰議員擔任總幹事的西港慶安宮側門，顯示方議員是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻。因此她想請問方一峰議員為何要指控其父涉及恐嚇以及妨礙投票?
林依婷說明，父親林士傑於筆錄中有詳實敘述確實有跟方一峰議員請託不要投給郭信良，但是因郭信良自民國85年向台南市區漁會貸款，至今債務已累積至1500萬，父親上任台南市區漁會理事長後才發現此一荒謬特權呆帳，根本是黑金掏空農漁會的惡行，郭信良的所作所為難道不是黑金嗎?
林依婷指出，郭信良除了向漁會借錢，同時也積欠台南地區農會高達8000萬，高達1億元的債務就算議長不吃不喝、連選連任、不算利息，也要近40年才還得起，更何況郭信良是根本不打算還錢。她請問台南需要的是一個借錢不還的議長嗎?有高額負債壓力的議長又是可以做為議員之榜樣、市民託付之人嗎?
林依婷強調郭信良在外借錢時有所聞，除了利用職務影響力向官田鋼借貸700萬，也涉及海佃國小的工程案，與廠商之間有許多不尋常的借貸往來，請郭信良議長一併說明清楚再來指控誰是黑金。
林依婷已向台南市警佳里分局提告3人涉誹謗及妨害名譽罪嫌，警方已受理依法調查偵辦中。