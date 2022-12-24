專訪／15歲當爸21歲坐牢　民眾黨江和樹進校園被喊偶像

郭信良特權貸款涉掏空農漁會 林依婷:難道這不是黑金嗎？

▲台南準市議員林依婷23日晚間發出聲明，表示堅信自己父親為人，針對不實言論已向台南市警佳里分局提告（圖／記者張振興攝，2022,12,24）
▲台南準市議員林依婷23日晚間發出聲明，表示堅信自己父親為人，針對不實言論已向台南市警佳里分局提告（圖／記者張振興攝，2022,12,24）

記者張振興/台南報導

台南市準議員林依婷23日晚間發出聲明，表示針對今日中天新聞報導「南市議長選舉有黑道？藍議員遭擄發「不自殺聲明」被指控擄人的他退黨了」新聞為不實報導，她將正面回應質疑。她堅信自己父親為人，針對不實言論已向台南市警佳里分局提告，希望還給其父一個清白。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林依婷指出，首先以台南市警察局今日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰議員有受到人身自由的限制，今日(23日)還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，因此並未如同中天新聞報導「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，而中天新聞未依照警方的內容如實報導，而多加臆測增添紛擾，因此她與父親林士傑將對中天新聞提出告訴。其次，當天事發現場在方一峰議員擔任總幹事的西港慶安宮側門，顯示方議員是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻。因此她想請問方一峰議員為何要指控其父涉及恐嚇以及妨礙投票?


林依婷說明，父親林士傑於筆錄中有詳實敘述確實有跟方一峰議員請託不要投給郭信良，但是因郭信良自民國85年向台南市區漁會貸款，至今債務已累積至1500萬，父親上任台南市區漁會理事長後才發現此一荒謬特權呆帳，根本是黑金掏空農漁會的惡行，郭信良的所作所為難道不是黑金嗎?


林依婷指出，郭信良除了向漁會借錢，同時也積欠台南地區農會高達8000萬，高達1億元的債務就算議長不吃不喝、連選連任、不算利息，也要近40年才還得起，更何況郭信良是根本不打算還錢。她請問台南需要的是一個借錢不還的議長嗎?有高額負債壓力的議長又是可以做為議員之榜樣、市民託付之人嗎?


林依婷強調郭信良在外借錢時有所聞，除了利用職務影響力向官田鋼借貸700萬，也涉及海佃國小的工程案，與廠商之間有許多不尋常的借貸往來，請郭信良議長一併說明清楚再來指控誰是黑金。


林依婷已向台南市警佳里分局提告3人涉誹謗及妨害名譽罪嫌，警方已受理依法調查偵辦中。


博客來解雇20年清潔阿姨！律師揭審查2關鍵：法院都會看

與炎亞綸爆緋聞！花美男不滿被偷拍　自曝退圈主因

韓國女神宣美SUNMI明晚首次台南演出 小吃款好等品嘗

歡聚好食光年貨市集1/71/8展開限量青農大禮包好物連連

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀