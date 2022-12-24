不解雇清潔阿姨了！博客來急聲明回應：期望改為僱傭關係
網路書店龍頭「博客來」，被陳又新律師爆出與打掃阿姨之間的勞資糾紛，涉以「假承攬真僱傭」簽約，導致阿姨被解雇後沒有資遣費、退休金，工作20幾年間也沒有勞健保。消息曝光引爆輿論譁然，網路迅速「炎上」，博客來今（24）早緊急召開會議討論，發出正式聲明表示，期望與當事人改為僱傭關係方案。
編輯中心/綜合報導
陳又新律師在臉書發文指出，一位在博客來工作20多年的打掃阿姨，被博客來辭退後，才發現連退休金、資遣費都拿不到，雙方明明是僱傭關係，卻簽下承攬契約，導致一直以來沒有勞健保、沒有三節禮金。陳又新不禁直言博客來讓人失望，「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。
而對爭議延燒，博客來最新發表正式回應聲明，全文如下：
博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。
20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。
考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。
本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。（編輯：倪浩軒）