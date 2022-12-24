博客來20年「假承攬」詐不識字婦 律師1招教阿姨站穩腳
博客來長達20年以「假承攬真雇傭」合約敲詐不識字清潔阿姨，一夕之間告知解雇，除了退休金、資遣費全都嘸外，在職期間天天準時打上下班卡，時間被嚴格管控，公司也沒幫阿姨保勞健保、支付三節獎金等，引發社會譁然。對此廖芳萱律師指出，在法律上會被認為承攬無效，阿姨可以勞基法在法庭上向博客來索取相關補償。
記者汪睿琦/綜合報導
廖芳萱律師說明，所謂的「承攬」比較偏向是「配合」企業的外包廠商，以UBER司機為例，「我什麼時候要來，什麼時候要下班，時間上的自由度相對很高。」但是如今博客來被爆和阿姨簽署「承攬合約」，確實則嚴格管控阿姨出缺勤，在法律實務上就會被認為「無效」。
廖芳萱說，既然承攬被認定無效，阿姨就可以以勞基法認定的「勞工」身分，先去勞工局請求申訴，一申訴勞工局就會啟動勞工檢查，「意思就是看這家公司有沒有甚麼問題。」此外，有鑑於阿姨不識字請求律師協助可能有些困難，廖芳萱也說，政府目前有幫助勞工請律師的補助，建議阿姨可以透過這個管道申請法律援助。
事實上，昨（23）晚陳又新律師曝光阿姨來尋求協助後，憤恨標記博客來「你真是讓人失望。」並以一張又一張「承攬合約書」截圖，實錘爆料企業內部如何剝削老員工，引發社會與輿論譁然，連博客來粉專發佈的最新貼文也遭網友洗版砲轟，熱愛針砭時事的「潔哥」李秉潔痛罵：「無良商家只能抵制了，欺負一個不識字的阿姨真的很下流。」
對此，博客來今早似乎意識到事態嚴重性，緊急內部開會擬出聲明：感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓我們發現博客來內部問題，為積極改善內部制度並確保各項夥伴關係。針對此案，博客來總經理立即調離現職，即刻起動內部調查。博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴於公司發展時各項福利，針對此事，公司已經進行調查。