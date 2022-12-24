又是女神！九把刀急尋「小王祖賢」 2線索邀全民找筆友
知名小說家九把刀曾將高中暗戀故事改編成電影《那些年，我們一起追的女孩》，上映後票房突破4億元，捧紅飾演國民女神沈家宜的陳妍希，高中同學也成為網友肉搜對象。最近他發出尋人啟事，盼網友能幫忙尋找高中時代的一位乾姐姐，並貼出對方兩張照片，儘管略遮蓋住臉龐，照片裡女主角卻被粉絲認為根本是小王祖賢，引發網路熱議。
記者江芷稜/綜合報導
九把刀表示，整理演講投影片時，猛時想起國高中時期，曾在郵購雜誌的徵求筆友欄目，認過一個住在高雄的曹姓乾姐，透過書信談天說地，聊過《那些年》小說裡追求同學的事，斷斷續續聯繫好幾年，雖未見過本人，卻交換過幾次照片，當時對方還叮嚀他不要花心，要用功讀書，可惜大學後斷了聯繫，非常惋惜。
如今回憶起往事，他感慨對方是一個很好的人，很想知道對方近況，丟出兩條線索，希望網友幫忙協尋，第一是對方的姓名、居住地，筆名叫美娜子，第二則是兩張當年乾姐的嫩照，擔心曝光長相被網友罵翻，還把臉孔塗上些許橘色，希望認識的人會看出來，讓她本人知道乾弟弟20年後還記得她，還以劈腿事件自嘲，稱讚乾姐說得對，人不能花心。
網友看到九把刀乾姐照片驚為天人，直呼「感覺很清秀漂亮耶！連筆友都是仙女等級」，認為這照片人物皮膚白皙、身形纖細、長髮飄逸，根本像極了王祖賢，「有王祖賢的感覺，說不定這尋人任務不難」，紛紛猜測乾姐應該是九把刀的粉絲，相信這個尋人啟事應該很快就能破解，更紛紛慫恿他找到的話，記得再拍成一部電影！