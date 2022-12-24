聖誕快樂！叫foodpanda免費送交換禮物 80元折扣碼曝光
迎接聖誕節，業者相繼推出優惠搶客，foodpanda宣布即日起至明年1月1日，在指定美食店家訂購滿599元，免費送限量「胖胖達的交換禮物」，有機會開到AirPods 3，商品總價值超過400萬。此外，4組優惠碼同步曝光，結帳最高現折130元。
記者黃韻文/綜合報導
搶攻聖誕開趴商機，foodpanda集結烤雞專門店21PLUS、海底撈、爭鮮迴轉壽司等人氣店家祭出8折起優惠，若搭配優惠碼「熊愛趴踢」疊加折扣，最低可享6.8折起；人氣夯店bb.q CHICKEN、大苑子、吮指王等則推出指定品項買1送1。此外，foodpanda另限時開搶4組優惠碼即日起至明年1月2日期間，指定消費者輸入指定優惠碼最高可現折130元。
◾滿399元輸入「熊豪」現折80元
◾滿449元輸入「熊霸」現折90元
◾滿599元輸入「熊豪吃」現折120元
◾滿649元輸入「熊霸豆」現折130元
另一個聖誕驚喜則是訂餐滿額免費送「胖胖達的交換禮物」，只要在bb.q CHICKEN、吮指王、鮮芋仙、大苑子等指定店家訂購且折扣後滿599元，有機會獲得一個「胖胖達的交換禮物」，最大獎是價值近6000元的 AirPods 3，還有plain me聯名旅行小包、AirTag等獎品，禮物組合隨機出貨，送完為止。