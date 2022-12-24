小甜甜發聲：要誠實！徐小可夫婦也爆退出教會：不想申冤
女星小甜甜（張可昀）和牧師宋逸民關係鬧僵，「藝起發光」教會怒發3點聲明，反擊她私生活有問題，抱怨她不聽勸誡，讓所屬小組的組長為難，小甜甜今（24）日在IG限時動態發文，呼籲做人要誠實，卻未表明指涉對象，經紀公司則以帶著祝福感謝協助過小甜甜的人，對於她的發文以「沒有多問」回應，究竟她是對宋逸民還是老公喊話，留下滿滿疑問。
記者江芷稜/綜合報導
這場風波不斷延燒，從原先的換角爭議，一路牽扯出宗教理念不合，宋逸民反擊她私生活有問題，又意外牽扯小甜甜婚姻問題，夫妻似乎有爭論，她今天發文表示：「其實原諒不是七次，而是七十七次，所以我還有很多必要的寬恕，只要你說誠實話，用著善良的心，那你所看見的都是一閃一閃亮晶晶。」還附上嘟嘴手比愛心的照片，以正面樂觀看待輿論。網友也認為，教會應接納所有教徒，「藝起發光」卻發文批評小甜甜，似乎不夠厚道。
而不只是小甜甜，連徐小可及阿BEN也被爆料退出「藝起發光」教會一陣子，已經到其他教會做禮拜，據《三立新聞網》報導，徐小可感嘆「還好我們及早離開了，我覺得很多事情都是要親身走一遭，才會知道原來如此」，會繼續關懷小甜甜，希望時間證明一切。徐小可今中午臉書也發文：「相信神的公義，我們就不會再想申冤了」，抱不平的意味深長。