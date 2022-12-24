台鐵每月拾獲上萬件遺失物 擬明年運送遺失物收費34元起
據台鐵局統計，每月平可拾獲1萬多件遺失物，其中有1至2成民眾會要求協助送達指定車站，卻不少旅客沒有來領取，因此台鐵局規畫，最快明年第一季起，針對遺失物運送收取費用，以普通包裹運費率半價收費，以10公斤以下物品為例，300公里以內34元、300至600公里38元、600公里以上46元。
記者李琦瑋／台北報導
台鐵局表示，每天拾獲上百件遺失物，常常配合旅客需求，協助將遺失物送回旅客的鄰近車站，更曾有民眾要求將「檳榔渣」送到指定車站，另外常見的還有雨傘、保溫瓶、耳機等，卻有不少旅客最後根本沒有領取遺失物。
因此台鐵局首度規畫針對遺失物運送收取費用。台鐵局表示，為強化遺失（留）物管理機制，擬定「交通部台灣鐵路管理局人員處理遺失（留）物注意事項」及「交通部台灣鐵路管理局處理遺失（留）物原則」，未來旅客遺失（留）物請求送回指定車站認領時，為避免過度浮濫利用此項服務或棄領情形，將以使用者付費原則，比照旅客行李包裹託運方式收費。本事項預計112年1月公布，並經公告1個月後實施。
台鐵局指出，未來將會先收費後，才會協助旅客運送遺失物，另外，若旅客未在2天內領取遺失物，也將收取每天每件25元的保管費，並依《鐵路法》規定，遺失物最長保管1年；相關草案正進行核定作業，待簽准後公告1個月即可上路，最快明年第一季可望上路。