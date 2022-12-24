疫情改變飲食文化 知名烤鴨館創「鴨棧」專攻外帶市場

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洪克良表示，櫻桃鴨成本比土番鴨貴許多，且品嘗最佳時機是，烤好剛出爐的那一剎那，因為美味指數會隨著時間而流失。為此，外帶店要克服這一瓶頸，做到外帶櫻桃鴨即使涼了一樣好吃。「研發 2 年來，估計丟掉 4、500 隻鴨。」這就是付出的代價。
洪克良說，幾乎試遍各種方法，烤壞數百隻鴨，弄到最後，已有打退堂鼓念頭時，竟然靈光一現，打破過往對烤鴨的認知，以調整溫度與麥芽糖醋水的比例成功突圍。洪克良說，烤鴨一出爐，他激動得快落淚，大喊「這個顏色就對了！」
「鴨棧」於12開幕，延續「柴火火焰烤鴨餐館」嚴選養殖超過 70 天以上、重約 3 公斤的大小櫻桃鴨，為了讓外帶櫻桃鴨，即使出爐數個小時再嘗，香氣依然馥郁，肉質依舊鮮嫩多汁，醃鴨的辛香料調味比柴火重些，透過 1 暝 1 日長時間醃漬入味，再進明爐經過炭火煙燻、高溫烘烤 45～50 分鐘，出來的櫻桃鴨像琥珀般明豔動人。
「經過這 2 年的淬鍊，我敢說沒有人比我更懂外帶櫻桃鴨。」洪克良信心滿滿地說。為了讓外帶也能吃到餐廳級的美味，「鴨棧」不僅堅持用櫻桃鴨，就連吃法也跟柴火一樣多元，推出 7 款「一鴨 3 吃」套餐組合，除了包含經典的片皮鴨外，還有塔香、香辣干鍋、鹽酥鴨架 3 選 1。酸筍絲、紫芋米粉鴨架湯及厚功鴨架粥 3 選 1 等餐廳級的選項。另鴨架粥還有升級版的干貝海鮮、生猛海鮮龍蝦兩種豪華版鴨架粥，不上館子也能吃到頂級的尚青鮮滋味。12 月底前點選 1～7 號任一套餐，加贈 1瓶原價 125 元的酸梅汁。
特別的是「鴨棧」還因應孤單經濟推出「一個人吃鴨」套餐，即使單身族也能輕鬆品嘗片皮鴨＋鹽酥鴨架＋厚功鴨粥的烤鴨大餐，原價 350 元、開幕特惠 298 元。鴨棧台中市北區健行路 599 號，電話(04)2207-2929。除夕不打烊 11:00～17:00(賣完為止)。初一、初二休，初三起恢復營業 11:00～19:00。