王彩樺算命「前世是隻雞」　與老公浪漫姻緣曝光

節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製「台灣人真的喜歡算命嗎？」邀請歌手王彩樺、郭婷筠、邵大倫，到主持人曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）家分享自身經驗，並演唱多首有關算命的台語經典歌曲。
記者侯家瑜/綜合報導
王彩樺自爆先前被命理老師解析前世是喇嘛、土地婆，更令人驚訝的，有一世還是一隻雞，更被算出與老公在前世有段浪漫的「養雞故事」，先生是照顧她的養雞人，為了報恩在這世嫁給先生，曾寶儀回應：「你們姻緣真的很深！」王彩樺點點頭肯定說：「人與人有姻緣才會結成夫妻，我相信種什麼因。就會什麼果！」
今年31歲的LuLu黃路梓茵則不愛算命，她分享先前母親找算命師幫她算姻緣，算命師預言她在20多歲結婚，沒想到，引發父母為婚禮地點而唇槍舌劍，一位堅持在居住地台中舉行，一位則主張在山上泰雅族部落，結果LuLu至今都還沒結婚。
號稱什麼神都拜過，什麼命都算過的王彩樺說：「命不好才很愛算命！」她16歲出來唱歌賺錢，跑遍酒店、舞廳、牛肉場，年輕時，每週只要乩童起乩，她寧可推掉通告也要去問事，「希望藉由神明的力量來指引人生的一點點方向，但太投入到有點走火入魔！」現在她則領悟到：「命無法改變，運靠自己！開開心心過每一天很重要！」該集《姐妹們的音樂萬萬歲》於12月25日週日晚上九點於公視13台播出，週日晚上十點於公視+及《公視綜合》youtube頻道上架。