2023上半年財運TOP3星座出爐！唐綺陽爆：經濟都在動盪
知名星座專家「國師」唐綺陽，在節目《女人我最大》分享2023上半年財運。她表示，由於天王星在金牛的這幾年，經濟都是動盪，不按牌理出牌，像是前幾年很紅的虛擬貨幣等等，到了今年卻出現泡沫化的跡象。不過，她提醒，無論財運好或不好，大家一定要保持平常心，只要記得，現在就是整個世界經濟在重整，星座運勢可以參考，但也要考量自己能力。
娛樂中心/綜合報導
唐綺陽接著把牡羊座、天枰座排在2023上半年財運的第三名，她指出，這兩個星座的人，花費主要在一些有的沒有的，例如人際關係或健康問題，而且會不覺得自己財運有多好，也請他們想清楚，自己在玩樂方面花了多少錢，也笑著懷疑他們到底有沒有時間去看病。
第二名則是處女座、雙魚座。唐綺陽表示，雙魚從去年下半年就開始走正財運，默默努力被看見，再加上也有發揮到自己的強項，很多事情也都很願意去做，不求回報，非常配合，會被人家看在眼裡，很值得被投資；處女座則是走偏財運，難得比以前更有企圖心，「沒關係，什麼都來，我都可以接受。」變得比以前不挑，因此財運就會比較好。
第一名由水瓶座、獅子座拿下。唐綺陽提到，水瓶座穩扎穩打，正財運非常的強，氣勢也很旺，投資方面，上半年可以把握一下；至於獅子座的部分，苦盡甘來，屬於公務員心態，久了自然對工作應付自如，也會默默超群，表現也很不錯，反而有機會接到越來越多工作，或是工作規格變高。（編輯：詹鎰睿）