美國支出法案通過「包含對台軍事貸款」 外交部：感謝
繼參議院之後，美國眾議院於台灣時間今（24）日通過2023年財政年度支出法案，其中所編列的預算，包含提供台灣20億美元軍事貸款、建立學人計畫，資助美國官員到台灣學習交流2年，接下來只要經由美國總統拜登簽署就會生效。對此我國國防部、外交部也發表聲明，對美國國會表達誠摯感謝。
記者丁上程／台北報導
外交部方面表示，針對美國參眾兩院表決通過的「2023會計年度國防授權法」（NDAA 2023）經總統拜登正式簽署生效，以及參眾議院通過的「2023會計年度綜合撥款法案」，高度展現美國會支持強化台美全方位合作的堅定立場。外交部強調，除「外國軍事融資」（FMF）、「台灣學人計畫」等項目外，兩項立法均要求美行政部門在「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫下協助台灣強化防衛能力，及增進台美防務的互通性。
外交部說，我國政府未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步推動各項友台條文的落實，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以深化雙邊夥伴關係；並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。
國防部方面則表示，法案中各項友台條文在質與量上，均展現美國國會對促進台美合作的支持，如要求美國務院將台灣納入加強與區域盟友及夥伴之太平洋島國合作，以及透過「國際軍事暨訓練計畫」協助台灣強化防衛能力及軍事互通性，以奠定雙方未來合作之基礎與資源。
除了對美國方面表達誠摯感謝外，國防部強調，後續將依國家整體外交政策，向美國國會及行政部門溝通討論，並逐步推動各項友台條文之預算編列與實際撥付。