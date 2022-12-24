小甜甜爆「身負衝突或訴訟」 白家綺數夜暴哭陪伴發聲了
藝人宋逸民身任教會牧師，籌拍福音戲劇《幸福宅一起》，被周刊爆料不滿小甜甜（張可昀）在新戲記者會上提到愷樂模糊焦點，憤而將她換角。宋逸民昨（23）日發聲明，澄清小甜甜退出卡司，是因為「私生活有極大狀況，身負衝突或訴訟」，同時提到白家綺身為小甜甜的小組長，無數個夜晚流淚陪伴禱告，「仍無法在真理及愛中感動小甜甜」。
記者羅凌筠/綜合報導
宋逸民的聲明中指出，「當小甜甜在面對私生活生命有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長，以及宋逸民牧師除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出，有關小甜甜遭宋逸民牧師大罵之事，完全是子虛烏有。」
同時也提到，「當面臨小甜甜私生活有極大的生命狀況時，藝起發光的宋逸民牧師、陳維齡師母及小組長吳東諺、白家綺皆盡心盡力，花時間付代價，無數個夜晚流淚陪伴禱告，盡心竭力的在真理上不斷地鼓勵教導，但仍無法在真理及愛中感動小甜甜，對於這一點，牧長、小組長深感滿滿的難過與遺憾。」
對此，白家綺在教會「藝起發光」的臉書聲明下留言：「持續禱告守望。」吳東諺也說：「求神親自帶領甜甜。」事實上白家綺日前才出席記者會，當時也是眼眶含淚，聲援宋逸民：「其實我很難過事情演變成這樣，牧師、師母一直以來用愛陪伴兄弟姊妹，這些我們都知道，我們也會陪伴牧師、師母走過這一段。」