2023上半年財運解密！1生肖偏財運爆發　屬龍這時忌投資

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在上半年期間，你最需要注意的就是，盡量不要做大投資，因為可能有人為方面的陷害，這點在投資方面總是最令人擔憂的，建議屬鼠的朋友先保持觀望，等待下半年最佳時機出現時再做投資，才是最安全的做法。
📍牛：小心誘惑導致的損失
工作方面的固定收入沒有問題，但請盡量避免固定收入以外的投資，在上半年期間，你比較容易因為人為誘惑而導致金錢方面的損失，所以在這段期間若有心生增資、投資、擴大營運的想法，建議還是先暫緩才會比較保險。
📍虎：偏財獲利在20%至30%
專職工作的薪資很穩定，投資方面也會有高獲利的機會。不過，由於偏財方面的獲利機率大約在20%至30%之間，所以還是會建議不要過度投入。
📍兔：正財投資皆有所獲，農曆1月小心投資詐騙
專職工作的收入會穩定成長，在其他投資方面也會有些獲利，然而，福兮禍所倚，在國曆1月22日（農曆正月初一）到國曆2月19日（農曆正月廿九日）期間，容易遇到投資詐騙的陷阱，進而導致破財，請務必當心。
📍龍：農曆一至三月忌投資
專職的工作收入穩定，投資方面則建議從國曆1月22日（農曆正月初一）到國曆5月18日（農曆三月廿九日），這四個月期間（含閏二月）先暫停，運勢低迷期間，容易誤信他人建議而讓你投資失利。
📍蛇：小心別人慫恿你大投資
專職工作的薪資穩定，投資方面雖然沒有大獲利，但也小有收穫，總體來看，財運方面循序成長，算是不錯。不過，上半年容易出現鼓吹你進行大投資的人，讓你感到機不可失。小心，切忌貿然投入資金，否則可能會出現投資沒有獲利、還製造出一堆糾紛的情況。
📍馬：財運前景佳
專職工作的薪資穩定，甚至有升遷加薪的機會，投資理財方面亦有獲利空間，你上半年在財運方面可說是有很好的前景。
📍羊：財運暗弱，投資易虧損
上半年期間，屬羊的朋友們在專職薪資方面不太受低運勢所影響，影響層面較廣的，主要還是在投資理財方面。由於這段期間的財運比較暗弱，投資獲利空間較少，不小心甚至可能還會虧損，所以建議上半年在投資方面維持現狀即可。
📍猴：有好有壞，留心那些把話說得太過完美的人
專職工作的薪資穩定成長。投資方面有好有壞：好的一面是，專職工作的薪資讓你有不少的積蓄，進而有能力進行其他投資，並且都有獲利；壞的部分是容易遇到詐騙，如果你在上半年想要投資的話，請務必留心那些把話說得太過完美的人。
📍雞：衝動辭職對財運不佳
專職工作的薪資可以維持穩定，怕就怕你在這段期間容易因為心情稍有不愉快就衝動辭掉工作，真是如此，專職收入方面就會受到影響。如果你希望財運至少能持平，請先維持現狀，這樣就不會有什麼意外狀況發生。至於投資方面，則不建議在上半年期間進行，財運的低迷，會讓人有很大的機會做錯決定，不但無法獲利，甚至還有可能血本無歸，得不償失。
📍狗：小心拿薪資補投資大洞
專職工作的薪資方面可以維持穩定，雖然加薪機率不大，但至少不會出現收入減少的狀況，除非你在投資方面出了問題，導致你必須拿薪資來補投資虧損的洞。為了不影響到專職薪資，建議你上半年最好不要進行新的投資，或至少減少投入的金額，這才能讓財運維持在相對平穩的狀況。
📍豬：順風順水，但別忘了留退路
專職工作的薪資穩定，而且還有加薪的機會，就連在投資這方面，也將會有所獲利！你上半年的財運可說是順風順水，不過，還是建議你投資要量力而為，雖然你正處於強運的時期，但為自己留一個安全退路才是最保險的做法。
（內容摘自《2023年問神達人相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化授權刊登）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。