泫雅分手後首露面！女王氣勢技壓全場：不在意外界說什麼
韓國性感女歌手泫雅，上月宣布和男友Dawn（金曉鐘）分手，終結近7年戀情，震驚亞洲娛樂圈，她昨（23）日在恢單後首度現身舞台，為嘻哈比賽節目《Show Me The Money 11》助演，和選手Jambino、Loco帶來歌曲《LIKE WATER》，儘管出現時間並不長，但頂著桃色毛帽出場的女王氣勢技壓全場，讓粉絲情緒沸騰，紛紛到她IG留言期待未來的舞台！
記者江芷稜/綜合報導
主持人開場時預告，這會是一場很酷的表演，要給觀眾驚喜，果然新聞焦點人物泫雅在歌曲中段後現身，帶著一群性感女舞者登場，裸背緊身黑衣加上巨型桃色毛帽非常亮眼，特殊嗓音別樹一格，歌詞相當大膽，唱道「你們都知道我是誰，天生是個八卦女孩，你們說什麼我根本不在意」，並表明自己10年前事業就有蓬勃成績，以天后級的霸氣口吻征服全場。
儘管出場時間僅1分鐘，泫雅看起來心情不錯，一直和觀眾擊掌互動，事後也在IG秀出與兩位選手合影，感謝能參與這次演出，看到她分手後氣色不錯，表演很有活力，歌迷都相當開心，留言希望她能多多登台表演，由於她這次是為節目製作人團隊之一的朴宰範助陣，也傳出有望和對方簽約，粉絲都很期待她下一步動向。