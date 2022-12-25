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未來日料大師？11歲男童不玩玩具　熟練磨刀製生魚片大餐

▲年僅11歲的Takkun（たっくん）能熟練的磨刀、剖魚，做生魚片大餐。（圖／翻攝自IG@sakanasabakids）
▲年僅11歲的Takkun（たっくん）能熟練的磨刀、剖魚，做生魚片大餐。（圖／翻攝自[email protected]

國際中心徐筱晴／綜合報導

每逢過節或是重要的人生日，不少人都會思考如何送禮。不過日本一名媽媽在詢問即將生日的兒子想吃什麼生日大餐來慶祝時，竟然得到了想吃「自己處理的鯛魚」這樣的回答。這名日本男孩真的用一把菜刀為自己準備了豐富的生魚片大餐，處理魚肉的熟練手法，更讓不少網友大讚是「小廚神」。

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今年才剛升小學5年級的Takkun（たっくん）拿著菜刀，在鏡頭前流利的切出精美的生魚片擺盤，就連成人都不一定擅長的魚肉處理，Takkun也能用慣用左手以俐落的刀法將魚去骨，製成生魚片以及可用於火鍋的魚片。

Takkun精湛的刀法，讓人很難相信他只有11歲而已，更讓人難以置信的是，他的「剖魚」老師竟然是YouTube影片。根據Takkun的媽媽表示，Takkun先前看到有電視節目挑戰去無人島生活，對於處理魚的環節十分感興趣，於是就在YouTube上看了許多魚類處理的影片。

看見Takkun對於處理魚類如此有興趣，他媽媽便買了一條竹莢魚，問他「要不要試試看？」就此展開Takkun的「剖魚人生」。Takkun在10歲生日時拿到了他的第一把菜刀，一邊看著影片，依樣畫葫蘆的學著如何剖魚，最初也經歷過無法剖的乾淨、上手的時期，每當碰上問題就打開YouTube或是上網搜尋方法，找出自己的癥結點，漸漸地，Takkun就在小小年紀成為了「剖魚大師」。

自Takkun開始練習剖魚，已經有大約一年半的時間，迄今已經處理過20種魚類。Takkun上手的程度，就連其媽媽都甘拜下風，Takkun媽媽表示「一開始在買魚的時候還要問我『這能不能切片』，現在已經比我還要厲害了。不管是體型很大的鰹魚，還是柔軟難抓的鱸魚，Takkun都有挑戰過。」

Takkun的媽媽透露，雖然一開始很擔心Takkun使用菜刀，但最後決定在意旁默默守護他。最初Takkun還不熟練，往往會把處理時間拉長，剖下來的魚肉因此不適合作為生魚片食用，Takkun的媽媽就會幫忙「收拾善後」，料理切下來的魚片，不浪費任何食物，「但現在換他做非常好吃的生魚片給我吃了！不僅會做生魚片，Takkun還會做成魚湯、茶泡飯，家人們都吃得津津有味。」

原本就喜歡吃魚的Takkun，在學會剖魚之後，更加喜歡吃魚類料理，他媽媽也幫他創辦了社群帳號「sakanasabakids」，記錄他開始剖魚的歷程。Takkun在11歲生日時，自己料理鯛魚生魚片以及魚湯，處理的過程被媽媽拍成影片PO到Instagram，隨即獲得廣大迴響，不少網友紛紛留言「太厲害了」、「比普通大人還要厲害」。Takkun流利的刀工，就連大人都會看他的影片參考，Takkun表示之後還想要繼續精進，下次想要挑戰處理喉黑之類的高級魚種。


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