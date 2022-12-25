未來日料大師？11歲男童不玩玩具　熟練磨刀製生魚片大餐

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Takkun精湛的刀法，讓人很難相信他只有11歲而已，更讓人難以置信的是，他的「剖魚」老師竟然是YouTube影片。根據Takkun的媽媽表示，Takkun先前看到有電視節目挑戰去無人島生活，對於處理魚的環節十分感興趣，於是就在YouTube上看了許多魚類處理的影片。
看見Takkun對於處理魚類如此有興趣，他媽媽便買了一條竹莢魚，問他「要不要試試看？」就此展開Takkun的「剖魚人生」。Takkun在10歲生日時拿到了他的第一把菜刀，一邊看著影片，依樣畫葫蘆的學著如何剖魚，最初也經歷過無法剖的乾淨、上手的時期，每當碰上問題就打開YouTube或是上網搜尋方法，找出自己的癥結點，漸漸地，Takkun就在小小年紀成為了「剖魚大師」。
自Takkun開始練習剖魚，已經有大約一年半的時間，迄今已經處理過20種魚類。Takkun上手的程度，就連其媽媽都甘拜下風，Takkun媽媽表示「一開始在買魚的時候還要問我『這能不能切片』，現在已經比我還要厲害了。不管是體型很大的鰹魚，還是柔軟難抓的鱸魚，Takkun都有挑戰過。」
Takkun的媽媽透露，雖然一開始很擔心Takkun使用菜刀，但最後決定在意旁默默守護他。最初Takkun還不熟練，往往會把處理時間拉長，剖下來的魚肉因此不適合作為生魚片食用，Takkun的媽媽就會幫忙「收拾善後」，料理切下來的魚片，不浪費任何食物，「但現在換他做非常好吃的生魚片給我吃了！不僅會做生魚片，Takkun還會做成魚湯、茶泡飯，家人們都吃得津津有味。」
原本就喜歡吃魚的Takkun，在學會剖魚之後，更加喜歡吃魚類料理，他媽媽也幫他創辦了社群帳號「sakanasabakids」，記錄他開始剖魚的歷程。Takkun在11歲生日時，自己料理鯛魚生魚片以及魚湯，處理的過程被媽媽拍成影片PO到Instagram，隨即獲得廣大迴響，不少網友紛紛留言「太厲害了」、「比普通大人還要厲害」。Takkun流利的刀工，就連大人都會看他的影片參考，Takkun表示之後還想要繼續精進，下次想要挑戰處理喉黑之類的高級魚種。