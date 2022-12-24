全台7大聖誕市集1次看！上百攤位逛爆　還有韓國女神降落

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號稱「最長壽耶誕城」從今年11/11一路開城至2023年1/2，雖被戲稱為「板橋人的噩夢」，但是新北耶誕城帶來的歡樂以及週邊效益仍無庸置疑。作為壓軸登場的活動，新北耶誕城將在12/25聖誕節當天舉辦「2022新北耶誕平安晚會」，當天現場將有愛心園遊會、平安晚會、百人大詩班報佳音、耶誕祝福等活動。
13:30-18:00園遊會會場販售愛心園遊券（含摸彩券），民眾只要加入「新北民政保平安」臉書專業按讚，寫下"白色耶誕就在新北"並標註2位好友，即可免費領取限量愛心手工餅乾1份（1張園遊券限領1份；數量有限，發完為止）；摸彩劵1張可參加抽獎，獎項有iphone14(256G)、Apple watch8及西堤餐券等上百項獎品。
到了19:00開始平安夜晚會即將登場，由實力派主持人洪百榕、宋達民及楊羽霓搭檔主持，還有金曲獎最佳女歌后許景淳、創作型歌手張文綺、名豎琴音樂家李哲音及知名藝人團體輪番演唱，更有教會引領百人大詩班齊報佳音。當日下午8時將由侯友宜市長率領市府團隊及百人大詩班，為市民報耶誕佳音。當晚觀看線上直播截圖留言，還可參加抽獎把超萌迪士尼三眼怪鑰匙圈帶回家！
⭐新北耶誕平安晚會
📍活動地點：新北市市民廣場(新北市板橋區中山路1段161號)
📍活動時間：2022/12/25 13:30-22:00
13:30 愛心園遊會
19:00 平安晚會
20:15 百人大詩班報佳音
20:25 耶誕祝福
2022國語作業簿：台北歡樂耶誕城
新北耶誕城堪稱板橋人的惡夢，這次換「台北耶誕城」召喚所有憤怒板橋人加倍奉還！台北歡樂耶誕城一連舉辦三天，今明兩天「The平安耶」、「The耶誕耶」舉辦兩場歌唱大賽，讓你嗨翻聖誕夜！除了23日可以免費入場外，都需憑票入場，目前記者實測只剩12/25耶誕耶當天單日票可供購買（票價為1000元），還沒買到票的朋友手腳得快了！
⭐2022國語作業簿：台北歡樂耶誕城
📍活動地點：華中露營區 台北市萬華區萬大路底號華中河濱公園／左區
📍活動時間：12/24週六下午14點／憑票入場；12/25週日下午14點／憑票入場
聖誕嘉年華
在基督教義中，聖誕節就是耶穌降生的日子，更是每年重要節日之一。今年由新生命小組打造聖誕嘉年華要與民眾歡慶聖誕節，在台灣當代文化實驗場中打造「元宇宙聖誕城」，以科技互動方式復刻聖誕節由來，寓教於樂的方式相當具看點。除此之外，嘉年華中還有12大亮點，包含暖心聖誕薑餅城、奇蹟聖誕樹森林、聖誕復刻故事屋、全家聖誕玩市集、聖誕潮流星舞台、街頭聖誕老公公等，期待與大小朋友一起同樂。
⭐聖誕嘉年華
📍活動地點：臺灣當代文化實驗場 台北市大安區仁愛路三段55號
📍活動時間：12/24 Sat 10:00-20:00；12/25 Sun 10:00-18:00
龜吼漁夫聖誕市集
聖誕佳節難免要吃大魚大肉，不如先來龜吼漁港添購新鮮漁獲吧！龜吼漁夫市集於12月24日至25日連續兩天推出滿千送百促銷活動只要民眾於活動期間前往市集配合的攤位，單筆消費滿1,000元即加贈100元商品；另活動當天民眾只要在市集拍照上傳個人臉書並打卡按讚，至管理室出示手機畫面，即可兌換真空包裝白帶魚或聖誕帽等好禮，每日限量100份(白帶魚、聖誕帽各50份)送完為止，歡迎闔家大小、閨蜜好友一同前往龜吼漁夫市集享好康。
⭐龜吼漁夫聖誕市集
📍活動地點：龜吼漁夫聖誕市集 新北市萬里區漁澳路16號前方
📍活動時間：12/24、12/25
愛在聖誕 愛在宜蘭
宜蘭鄉親不用跑台北也有自己的耶誕城晚會！今晚（12/24）從16:00開始一路嗨到晚上19:00，除了有聖誕嘉年華、12台燈車遊行遶頭城、點燈聖誕樹以外，晚上19:00在礁溪國小體育館還有聖誕音樂晚會，請到魏妙如、孫綻、跨世兄弟演出，歡迎民眾共襄盛舉。此外，12/24、25兩天晚上18:50開始，在礁溪國小籃球場、宜蘭運動公園體育館前廣場分別發放摸彩券，最大獎有機會把65吋電視帶回家，每場晚會都會抽出一台，12/25會抽出兩台！
⭐愛在聖誕 愛在宜蘭
📍活動地點：頭城鎮公所前廣場（音樂晚會地點：礁溪國小體育館）
📍音樂晚會時間：19:00
📍摸彩活動時間：18:50開始發號碼牌 19：00-21：30活動開始
好好壹拾貳｜風城裡的耶誕行旅
由知名手做品牌「好好手感微笑市集」打造，本周末聖誕佳節來到「風城」新竹擺攤同樂，上百家品牌包含各路旅人獨創首座、生活小物、特色餐點等，將每年國外聖誕節必逛的市集原汁原味還原，還有可愛的聖誕老公公、麋鹿等造型餅乾，歡迎民眾在聖誕節當天來尋寶！
⭐好好壹拾貳｜風城裡的耶誕行旅
📍日期：12/24(六)、12/25(日)
📍時間：12:00 ~ 18:00 pm
📍地點：新竹公園 博愛街百年大道,氣象站,昆蟲館旁
台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會
「2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」將在今（24）晚重磅登場。除了韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南外，同台演出還有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess），精采絕倫，錯過可惜，台南市長黃偉哲邀請全國民眾一起來台南搖滾耶誕夜。
⭐台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會
📍活動地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
📍活動時間：12/24星期六 晚上19:00-22:00
📍轉播平台
電視轉播：（首播）CH42 TVBS歡樂台、TVBS精采台（MOD）、TVBS ASIA台（境外）
網路播出： TVBS NEWS YT網路直播、Catchplay