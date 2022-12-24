博客來爭議發酵！律師曝清潔阿姨難承受 做「最新決定」
網路書店龍頭博客來遭爆「假承攬真僱傭」爭議，博客來一名打掃阿姨近期遭解僱後，才發現自己工作20多年來，天天準時打卡上班，但卻沒有勞健保、三節禮金，連退休金也沒有，事件引發各界關注。今（24）日接手此案的律師陳又新表示，未來將由其家人接手處理，而他也會持續替阿姨協調，目前往「博客來要給付所有依法應給付費用」方向前進。
編輯中心/綜合報導
陳又新律師爆出博客來與阿姨之間的勞資糾紛，阿姨20多年來一直都在博客來工作，被博客來辭退後，才發現連退休金、資遣費都拿不到，雙方明明是僱傭關係，卻簽下承攬契約，導致一直以來沒有勞健保、沒有三節禮金。博客來即刻啟動內部調查，並將總經理江呈欣調離現職，期望與當事人改為僱傭關係，但輿論仍沸騰，不少民眾紛紛抵制博客來，揚言再也不買書。
陳又新律師今天透過再度透過臉書表示，感謝大家，也跟大家說聲不好意思，從接手本案到現在，很謝謝大家對阿姨的關心，所有的公義與溫暖都讓人感受到力量。但也正因此，要跟各位說聲抱歉，因為本案在網路及新聞的發酵，這些力量對原本生活單純的李阿姨來說是個龐大的負荷，讓她有些難以承受。
陳又新說，律師必須以當事人的權益為最大考量，而這個權益也要考量財產以外的事項，目前與阿姨的家人討論，就拜託阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作。
陳又新表示，截至目前為止，自己替阿姨與博客來協調的方向，是博客來要給付所有依法應給付費用，期望能有好的結果，但最終的結果尊重阿姨及其家人的決定。「當然，如果李阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助，謝謝所有仗義執言的好朋友對此事的關心，真心感謝。」（編輯：孫唯容）