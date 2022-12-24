急凍聖誕再忍忍！下週雨彈回歸 跨年夜「濕冷」機率曝光
明（25）日就是聖誕節，受到寒流影響的急凍天氣得再忍1天！今（24）日平安夜受到寒流及輻射冷卻效應影響全台急凍，中央氣象局提醒，平安夜「夜越深寒氣越甚」，今晚到明天清晨中部以北最低溫下探攝氏6到7度，早晚溫差也會相差將近攝氏10度左右，請民眾務必添衣保暖。一直到下週一（12/26）白天開始才會慢慢回暖，不過下週三（12/28）東北季風再度增強，會再度迎來濕冷天氣，預估也將持續到下週末跨年夜。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員張承傳指出，今明兩天的氣溫狀況差不多，比較需要注意的就是持續性的低溫。明天清晨受寒流與輻射冷卻影響，各地也都有機會出現攝氏10度以下低溫，高雄以北、嘉義以南會有攝氏6度以下低溫出現。白天部分就換到北部低區較寒冷，嘉義以北最低溫可能會來到攝氏7度左右，雙北地區最高溫則只有攝氏16度。
張承傳表示持續到下週一寒流會漸漸減弱，白天各地的氣溫將慢慢回升，早晚天氣還是寒冷，清晨夜晚也還是有可能出攝氏現10度以下低溫，到了周二之後，攝氏10度以下低溫地區才會比較縮小。
雨量部分，週一、二水氣會漸漸增多，主要是基隆北海岸、東半部地區、大台北山區等迎風面會有局部短暫雨出現。一直到週三，受東北季風影響水氣增多，降雨機率也大幅提升，溫度也持續會在低點，預計會迎來濕冷跨年週末。