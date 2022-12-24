即將卸任台大校長　管中閔轉身不離開、回財經系任教

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人才培育部分，包含台大在2020年發布的《未來大學白皮書》，以學習者為中心的開放式大學，學生可以跨學院、跨領域自主決定學習方向，組織學習過程，學生只要完成領域專長的模組，就可以領取專長證書，目前約有23%畢業生領到專長證書。
此外，台大針對弱勢生設「希望計畫」，目前已有106名，達到管中閔當初要在4年內增加3倍的競選政見；有感於近年博士班學生減少，台大提高逕讀博士獎學金，增加優秀博士生獎學金名額；新設每人每年20萬元的傅鐘獎學金，針對前2％學生設立學習優異校長獎等。
在校友捐款部分，台大最近4年平均每年獲得捐款5.68億元，比2018年成長170%；在校園更新部分，包括文學院人文館上樑、工學院綜合新館落成，以及整修客座學人宿舍；台大過去長年負債，在管中閔任內收支餘絀「由負轉正」等。
管中閔在會議結束前幽默提到，教育部4年前「勉予同意」校長聘任案，他才有榮幸為師生服務，任期內的所有成功，都要歸功於行政團隊的無私奉獻，他們是台大最重要的推手。
他衷心希望這些工作成果，全校師生們不是勉予接受，而是樂於肯定，語畢引發在場師生大笑。
他說，自己卸任台大校長後「還沒有退休」，會繼續留在校園，回到管理學院財經系繼續教研工作，並強調「我還在！我還沒有要離開」。
最後，他提到，4年的校務經驗，讓他了解離真正大學自治尚遠，而沒有真正的大學自治，台大和其他大學就難以脫胎換骨與充分發展，未來會持續關注大學自治議題，也會在新任校長陳文章的領導下，一起為台大邁向創校百週年努力。