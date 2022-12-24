T1／雲豹比賽中被偷錄音？劉嘉發：要給我們一個解釋

桃園雲豹今(24)日以96:105輸球，不過在比賽中發生了一些插曲，雲豹主帥劉嘉發突然怒不可遏對著場邊一名聯盟工作人員大吼，賽後他也還原事情經過，原來是他認為對方疑似在進行錄音，但球團這邊並不知情。 我是廣告 請繼續往下閱讀 劉嘉發表示，當時自己正在場邊執教，後面的翻譯和外籍助教突然說有佩帶著聯盟證件的人在錄音，因此自己當下就要求對方說明為什麼這樣做，不過並沒有得到比較合理的解釋。「比賽中你為什麼在我們這邊錄音呢？要給我們一個解釋阿。」劉嘉發說，自己有質問對方，但後來紀錄台老師出來打圓場，說了一些解釋但自己沒有聽懂，後來事情就不了了之。劉嘉發直言，不管是什麼原因，聯盟那邊若是要錄音，應該先爭取球團的同意，在沒有知會的情況下做這樣的舉動，自己感到不被尊重，同時也認為有必要去詢問這是什麼用途的。至於錄音檔案有沒有被刪掉？劉嘉發說紀錄台當時是說有，但後續如何處理，自己也不太清楚，希望外界和媒體能主持公道。T1／霍華德場邊狂噴「Church Socks」 阿修羅解釋典故T1／再搭檔蘇翊傑 林宜輝：一個眼神就知道要做什麼T1／首戰證明寶刀未老 蘇翊傑自嘲「真的跑不動」T1／蘇翊傑復出無用！阿修羅27分15板 獵鷹賞雲豹7連敗