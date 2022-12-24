台灣電影獲選《紐時》最佳恐怖片　女主角雷嘉汭樂翻

2022北影非常新人雷嘉汭今年豐收，拍攝了1部短片電影、3部影集，上映了1部電影《你在我心上》，開心的是在平安夜又收到喜訊，來自電影監製David Barker通知，她在2020年拍攝的第一部長片電影《哭悲》，獲選《紐約時報》（The New York Times）2022年最佳恐怖片。
記者羅凌筠/綜合報導
《紐約時報》記者內容是這麼說的：「今年我最喜歡的恐怖電影捨棄了華而不實的效果，而是以一種不招搖的手法取代，用令人不安的寂靜感，帶給我毛骨悚然的恐懼，這就是《守望者》、《我們要去世界博覽會》和《詭孩》的做法。但是天哪，導演賈宥廷（Rob Jabbaz）把《哭悲》這部殭屍電影拍到血腥的極限，換句話說，這是今年最壯觀的恐怖觀影體驗。」
聽到這個消息時，雷嘉汭正在看電影，當觀影結束後，非常鎮定地跟身旁的經紀人分享這個消息，經紀人們聽到此消息後不顧自己是否在西門町的大馬路邊，迅速開心的拉著雷嘉汭手舞足蹈。
雷嘉汭說：「很開心很榮幸，從來都沒有想過自己的作品可以比我本人還快去美國，我以為我會先花錢去紐約玩，結果作品替我先去了，其實《哭悲》當初在台灣的票房不是很好，也不太受歡迎，評價非常兩極，但我一直很喜歡自己的這個出道作品，因為我認為這是台灣前所未有的題材，也很榮幸首次演出電影就參與這麼刺激且驚悚的長片電影，藉此也工商喜歡恐怖片的觀眾，可以到My Video平台觀賞，再給我們的台灣電影多一點支持。」