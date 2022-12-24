T1／「三塔」化學效應不錯　劉孟竹直言仍在找尋最佳輪換

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「艾夫伯非常難守，要防住他這個點，確實讓我們十分頭痛，(李)漢昇也非常盡力的在防這位前CBA得分王。」上半場陷入苦戰的情況下，雲豹下半場有所調整，劉孟竹指出，「對方守二三區域聯防，但我們射手在出手上很猶豫，因此下半場改打Inside-out，雙塔去衝搶進攻籃板，效果蠻奏效的，讓我們射手得到更等多空檔、投籃也更果決。」
獵鷹在布朗受傷、且簽下布拉後，改打「三塔」陣容，外界一開始認為這和他們原有的跑轟戰術有些不合，但目前使用起來效果不錯。劉孟竹認為球隊還不是「完全體」，仍在磨合、改善默契和效率，有信心能提升到更好的水平。
「阿修羅和德古拉已經習慣這種打法，願意去配合我們的陣型、願意去跑起來、願意去打輔助，季初我們有執行出該有的球風。」劉孟竹說，「但計畫趕不上變化，後來又來了一個布拉，他還是比較習慣半場以他為主的打法，但需要時間去適應，轉隊後第一場也還沒有記住戰術，錯失時機後第二拍要再執行就沒辦法了，所以都還在磨合。這一周洋將和本土有繼續在溝通，並且著重在執行幾個比較有效率的戰術，同時在防守端避免4、5號被拉出去的情形。」
劉孟竹今天讓德古拉和布拉搭檔先發，阿修羅替補出戰，效果十分不錯。他強調自己還在摸索最佳的輪換陣容，不斷嘗試和改變，希望找出在對方守區域或盯人的模式下，哪一套是更有威脅的陣容。
這一場比賽，德古拉很早就犯滿畢業，沒有太多建樹；布拉全場得到18分12籃板2阻攻，阿修羅斬獲27分14籃板3阻攻。