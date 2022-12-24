小甜甜發聲：要誠實！徐小可夫婦也爆退出教會：不想申冤

小甜甜被指私生活有狀況退出教會！律師傻眼：這誰想加入

▲小甜甜（左）遭到宋逸民（右）以「私生活有狀況」為由退出教會。（圖／翻攝自臉書）
▲小甜甜（左）遭到宋逸民（右）以「私生活有狀況」為由退出教會。（圖／翻攝自臉書）

娛樂中心/綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）日前遭到宋逸民以「私生活有極大狀況」為由，退出「藝起發光」教會，引發一連串爭議，也讓演藝圈友人們各自站邊發聲力挺。對此，知名律師李怡貞，就不忍提出質疑，「想知道是什麼樣的教會，會在聲明中影射身為公眾人物的前教友私生活有問題？」

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李怡貞在臉書發文詢問：「無意冒犯，宗教的議題總是很敏感。但是想知道是什麼樣的教會會在聲明中影射身為公眾人物的前教友私生活有問題？」

李怡貞也質疑，藝起發光教會先前的3點聲明，似乎留給外界更多的揣測空間，「然後我們就真的想知道到底是什麼私生活的問題」，並直呼「但….這樣大家還會想加入？因為，大家私生活或多或少都有點問題吧，只是小問題或大問題而已。」

大家也紛紛感到好奇，「到底是什麼會讓人無法寬恕？」、「我只知道能讓妳發文，案情絕對不簡單」、「而且拿宗教來檢視私領域也太過了」、「我也想不通，都說是私生活了，為什麼要給教會管？」就有網友留言：「竟敢不聽牧師話的教會！」李怡貞則回應：「原來如此。」

▲小甜甜與老公。（圖／三立提供）
▲稍早，也傳出小甜甜的老公逆風挺教會，選擇繼續待在教會。（圖／三立提供）
由於「藝起發光」理事長宋逸民於23日下午，透過教會官方臉書發布聲明強調，當小甜甜在面對私生活有極大狀況，以及在她的小組當中，造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，自己和教會的小組長，除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出，並指出小甜甜不聽勸誡，多次努力勸勉不成，「她的小組長與她親自溝通後，藝起發光只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。」

對此，小甜甜經紀人表示，演變過程並不是大家樂見，也對小甜甜造成很大的困擾、傷害，而小甜甜私下還是會持續與部分教友聯繫，維持良好關係。另外，經紀人也透露小甜甜私領域一直沒有太過複雜，「就是工作，加上為人母後，更多時間在小孩身上，由於目前已經離開教會，所有過去的是非，我們就不便再多說什麼，避免在引發更多紛爭，彼此理念不合分開，我們彼此都帶著祝福，很感謝幫忙過及協助過甜甜的人。」（編輯：詹鎰睿）


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