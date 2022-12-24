小甜甜被指私生活有狀況退出教會！律師傻眼：這誰想加入

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李怡貞也質疑，藝起發光教會先前的3點聲明，似乎留給外界更多的揣測空間，「然後我們就真的想知道到底是什麼私生活的問題」，並直呼「但….這樣大家還會想加入？因為，大家私生活或多或少都有點問題吧，只是小問題或大問題而已。」
大家也紛紛感到好奇，「到底是什麼會讓人無法寬恕？」、「我只知道能讓妳發文，案情絕對不簡單」、「而且拿宗教來檢視私領域也太過了」、「我也想不通，都說是私生活了，為什麼要給教會管？」就有網友留言：「竟敢不聽牧師話的教會！」李怡貞則回應：「原來如此。」
由於「藝起發光」理事長宋逸民於23日下午，透過教會官方臉書發布聲明強調，當小甜甜在面對私生活有極大狀況，以及在她的小組當中，造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，自己和教會的小組長，除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出，並指出小甜甜不聽勸誡，多次努力勸勉不成，「她的小組長與她親自溝通後，藝起發光只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。」
對此，小甜甜經紀人表示，演變過程並不是大家樂見，也對小甜甜造成很大的困擾、傷害，而小甜甜私下還是會持續與部分教友聯繫，維持良好關係。另外，經紀人也透露小甜甜私領域一直沒有太過複雜，「就是工作，加上為人母後，更多時間在小孩身上，由於目前已經離開教會，所有過去的是非，我們就不便再多說什麼，避免在引發更多紛爭，彼此理念不合分開，我們彼此都帶著祝福，很感謝幫忙過及協助過甜甜的人。」（編輯：詹鎰睿）