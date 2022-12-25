聖誕快樂！全家巧克力霜淇淋買1送1 7-11特大美式25元
聖誕快樂！迎接最幸福的節日之一，超商大手筆祭出聖誕優惠，全家今（25）日限時一天開吃霜淇淋買一送一，還沒吃過畬室濃黑巧克力新口味的話，快把握今天衝門市。7-11門市最後一天開喝特大杯美式買1送1，若再加上自備飲料杯折5元，單杯最低25元開喝。
記者黃韻文/綜合報導
下探6度低溫的急凍聖誕節，還是要大口爽吃半價霜淇淋！全家今（25）日限時一天在全台門市推出霜淇淋不限口味買一送一，平均單支不到25元，其中包括上架才5天的畬室聯名口味「濃黑巧克力霜淇淋」，添加70.5%比利時苦甜巧克力，並搭配限量黑色餅皮，前味能感受到濃郁巧克力風味，中段可嘗到香草味搭配天然奶油的滑順感，最後是淡淡果酸與苦澀滋味收尾。門市另有大杯美式2杯55元、熱唐寧經典伯爵茶2杯60元；APP隨買跨店取於12月25日前，推出Let’s Café大杯單品美式2杯99元、Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元系列2杯99元，折扣最低5折起。
聖誕節最低溫下探6度，暖手又暖心的熱飲不可少，7-ELEVEN大手筆送禮，祭出久違的咖啡買一送一，實體門市今日最後一天開喝，精品美式、特大美式皆是同品項買1送1，另有特大拿鐵買2送1，以及熱皇家伯爵紅茶拿鐵、熱卡布奇諾咖啡、熱黑糖珍珠撞奶、現萃茶熱經典純奶茶買2送2，冰熱皆可任選；APP行動隨時取同步上線聖誕優惠，即日起至12月29日整整一周，特大拿鐵／美式 任選12杯580元，平均單杯48元、約6.9折