彰化確診保險員下場慘！美髮店家族16人受害　判賠307萬

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根據判決書，胡女他在2021年5月8日到參加喜宴時，與客戶之一的「葡萄媽媽」同桌用餐，三天後（11日）參加歌唱班活動，但12日深夜「葡萄媽媽」經檢驗確診感染，衛生局人員進行隔離，按理說不得外出，但他卻在13日、14日都外出到客戶徐女家開設的髮型工作室見面，期間有些為咳嗽但都未戴口罩，甚至被問及是否曾與確診者接觸，胡女還矢口否認。
與胡女見面當天晚間，美髮店家族成員聚餐，沒想到傳染鏈也因此爆發，疫情一發不可收拾，徐女娘家及婆家共16人受波及，徐女和丈夫、2子確診感染住進專責病房治療，其餘12人被匡列隔離，使得該家族成員領不到防疫保單染疫給付。法官認為，胡女和客戶見面時就知曉此事，並審閱雙方LINE對話內容有「我真的很不好意思」、「衛生局說這就像流感，叫我說不用緊張」等語，足證胡與徐、施碰面當時，已知葡萄媽媽確診，僅因自認無症狀，而未依規定居家隔離。
經彰化縣衛生局調查，胡女因曾與確診者有接觸，卻未依規定進行居家隔離，還到客戶家中去做保險銷售，明顯違反規定，被依傳染病防治法開罰1萬到15萬元之間：而受影響的美髮店家族成員，徐女提出民事賠償，請求賠償金額均依照防疫保單的標準，對胡女及保險公司提出民事求償359萬7,379元。
彰化地院近日審結，認為被告所辯不足採信，徐女因在負壓隔離病房住了30天，按每日給付9000元以及另隔離13天造成美髮店停業43天，獲判賠58萬8865元；徐女的丈夫在負壓隔離病房共21天，加上隔離無法上班46天，獲判賠36萬6866元；徐女的大兒子在負壓隔離病房住了21天，獲判賠32萬2222元，其二兒子住院26天，判賠27萬9551元。
至於其他家族成員，因未住進負壓隔離病房，依其收入賠償金額約在10萬至20萬元間，以及事業停擺的損失約12萬餘元，合計應付給307萬3,775元，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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