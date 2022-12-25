張穎穎認愛汪小菲滿月！寬鬆衣著擋小腹 網驚：懷孕了嗎
汪小菲和前妻大S鬧翻後，逐漸扶正新歡張穎穎的角色，上個月他身體不適，躺在床上直播，女方嬌喊「我在呢我在呢」，證實就在身邊陪伴汪小菲，隔日並曬出搭肩合影，關係不言可喻，認愛滿1個月後，她昨（24）日再度曬出吃豐盛火鍋、過聖誕節的美照，不過，最愛穿緊身衣秀身材的張穎穎，罕見以寬鬆衣服露臉，也被質疑是否懷孕了。
記者江芷稜/綜合報導
儘管被認為是害人離婚的小三，飽受網友抨擊，張穎穎生活過得美滋滋，經常在抖音曬出住豪宅、吃美食、打高爾夫球的豪奢生活，而她最自傲纖細的水蛇腰，常以緊身或中空裝展露優勢秀腹肌。不過，眼尖網友發現，她昨吃火鍋照片難得穿得相當寬鬆，並戴著棒球帽遮住臉孔，加上臉部略顯浮腫，衣物皺褶處感覺腹部稍有隆起，讓網友紛紛懷疑是否「懷了孩子」。
張穎穎發文：「唯有美食可以治癒一切。」和豐盛美食一起入鏡，心得顯得不錯，和聖誕樹合影時巧妙把手擋在腹部，不讓人看見肚子，跟昔日緊身洋裝曲線畢露的路線，有著極大差異，似乎有點不尋常。儘管張穎穎與汪小菲已公開對外認愛，互稱小朋友、大朋友，但汪小菲母親張蘭曾表明不會接受張穎穎，形容她是小蟲子，手一揮就能弄死，絕不會讓她進門，若張穎穎真的懷孕，能否母憑子貴被認可，仍有很大疑慮。