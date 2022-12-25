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孫生毀滅性爆料Wendy！互控對方偷吃：根本不想管你

▲孫生和Wendy交往一年多分手，怒指對方在外偷吃。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
▲孫生和Wendy交往一年多分手，怒指對方在外偷吃。（圖／翻攝自Ｗendy IG）

記者江芷稜/綜合報導

網紅分手撕破臉！「反骨」團體成員孫生與雲豹啦啦隊女神Wendy（林宛璇），交往1年多分手，結束前還一起去新加坡旅遊，大方為女友付了8萬多元旅費，原本以為好聚好散，結果藕斷絲連後，竟在IG限時動態公開喊話，進行毀滅性爆料，相互指控對方在外「約砲」，和他人發生親密關係，宛如8點檔灑狗血劇情。

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▲Wendy林宛璇（右）宣布分手，嗆孫生（左）去約瞎妹。（圖／Wendy IG）
▲Wendy林宛璇和孫生（左）分手前，還去新加坡一起旅遊。（圖／Wendy IG）
孫生桃花運很旺，包括林襄和Wendy兩位女友交往期間都對他百依百順，讓外界羨慕不已，Wendy吃飯付錢、讓孫生挑選菜色，還幫男友拿餐具，貼心行為被封為「國民女友」，不過，孫生被曝私生活有怪癖，就是可以和他人有親密行為，對女友反倒是興趣缺缺，連好友琳妲都說他怪怪的，性生活不合拍，似乎是這次分手的導火線。

▲Wendy和孫生日前大吵一架，孫生當眾下跪求女友原諒。（圖／孫生IG）
▲Wendy和孫生曾大吵一架，孫生當眾下跪求女友原諒。（圖／孫生IG）
最近頻頻出國旅遊的Wendy，今（25）日在IG限時動態突然砲轟孫生，「說要挽回說只愛我，但是繼續約砲，世界最蝦非你莫屬，狗改不了吃屎，那就繼續吃屎吧！」孫生也以毀滅性爆料反擊，表示覺得很無言，「妳在外面跟別人做愛，我根本不想管妳，妳永遠耳朵關起來，我累了真的，我們現在已經分手了，謝謝」。

▲Wendy在IG限時動態透露，孫生想復合卻又在約砲。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy在IG限時動態透露，孫生想復合卻又在約砲。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy要孫生放過自己。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy要孫生放過自己。（圖／翻攝自Wendy IG）
他也教訓前女友，每次吵架都發限動，只會變成新聞被外界消費，早就勸過對方但Wendy聽不進去，「總之妳成功了，妳成功把我趕跑了！我也會讓自己好好放下的」，Wendy也不甘示弱，在IG限動回覆：「那就拜託放過我吧」

▲孫生對於Wendy在IG公審戀情的行為不認同，表示非常無言。（圖／翻攝自孫生 IG）
▲孫生對於Wendy在IG公審戀情的行為不認同，表示非常無言。（圖／翻攝自孫生 IG）
▲孫生反擊Wendy在外偷吃，對女方傷害性頗大。（圖／翻攝自孫生 IG）
▲孫生反擊Wendy在外偷吃，對女方傷害性頗大。（圖／翻攝自孫生 IG）
▲孫生對Wendy語多不滿，表示會好好放下這段戀情。（圖／翻攝自孫生 IG）
▲孫生對Wendy語多不滿，表示會好好放下這段戀情。（圖／翻攝自孫生 IG）
兩人分分合合多次，還把親密情事昭告天下，讓網友看不下去，「對Wendy好感度大降，這種私人事情不用再發限動」，表示單身後想約誰都可以，何必在限動公審對方，也有女生認為孫生「想復合還在約，讓人想不透」，認為他的特殊性癖讓人很難接受，建議找醫師治療，避免這種奇怪觀念錯誤引導粉絲。

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