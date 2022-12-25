聖誕節再冷一天！寒流明退場 跨年元旦連假北台灣恐濕冷
今（25）日不只是聖誕節，還是行憲紀念日，不過受到寒流影響，各地早晚仍相當寒冷，今晨南投中寮低溫僅攝氏3.3度，中央氣象局持續發布「低溫特報」，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今日白天溫度北台灣仍然偏冷，高溫攝氏15~17度，中部及花東地區攝氏16~19度，南部有機會突破攝氏20度，明（26）日冷空氣減弱，溫度將回升，不過後續仍有冷空氣，預期下週的氣溫仍較偏涼，尤其是到了下半週水氣較多，跨年、元旦連假期間，北部、東半部的天氣可能都不太好，請民眾留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今日聖誕節的天氣型態和昨（24）日平安夜差不多，較需注意的是持續性的低溫。清晨受寒流與輻射冷卻影響，各地已經出現不少攝氏10度以下的低溫，白天北台灣仍有寒意，高溫約攝氏15~17度，其它地區則在攝氏19~22度，中南部日夜溫差較大，民眾請隨時意溫度的變化及氣象局「低溫特報」。
吳聖宇指出，明日冷空氣減弱，溫度有回升的趨勢，不過後續還會有冷空氣遞補下來，雖然已經沒有像這兩波寒流這麼強，但預期下週的溫度仍然是比較偏涼。且水氣會比前一週增加許多，尤其是在下半週，水氣增多加上天氣系統變動快速，迎風面的北部、東半部天氣將轉趨不穩定，下雨機會提高，甚至會一直延續到跨年、元旦在北部、東半部的天氣都不太好，連續好幾天下雨的情況可能再發生。
此外，雖然水氣增加，但中南部相對比較不受影響，雲量增多，但仍然是較為穩定的天氣。氣象達人賈新興也提醒，寒流的威力明天雖逐漸減弱，但因西半部地球「踢被子」（輻射冷卻作用），清晨仍可能出現5度以下的低溫，太陽出來後日夜溫差才會漸漸拉大。