小甜甜早洩分居危機！嫌老公幼稚　第二胎想換對象

女星小甜甜（張可昀）與宋逸民教會理念不合退出，竟被掀底爆料婚姻不睦，老公宋先生站在教會那一邊，雙方決定暫時分居，婚姻亮起紅燈，網友也發現兩人婚變早有跡象，她曾在節目《今晚開讚吧》自曝覺得老公太幼稚，為了優生學考量，第二胎想找新對象生，讓主持人驚呼「是要離婚嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜情路坎坷，曾經遇過劈腿渣男，還被施暴逼下跪，好不容易遇上真愛，還是雙喜臨門，去年開心生下女兒「米苔目」，沒想到年紀較輕的老公，在老婆產後體貼度不足，還經常鬧笑話，包括把小甜甜誤認為杜詩梅，育兒期間顧著自己打電動，雙方至今尚未辦婚禮，決定先挑選婚戒時，因病復胖的老婆根本戴不下戒指，老公卻拿此當笑話看待，讓小甜甜感覺很受傷。
她坦言內心很糾結，如果要生第二胎的話，「孩子的爸還要是同一位嗎？」小甜甜吐露真實心聲，生孩子以後經常被老公惹毛，他會自以為幽默說一些冷笑話，譬如說披薩很專情，因為不能切成七片（欺騙），還會沉浸於迷因梗圖，當媽媽帶小孩非常疲累時，另一半卻在講幼稚的笑話，讓她覺得很煩，不希望女兒遺傳到老公這些奇怪基因，認真翻閱電話簿找過往有感覺的男生，積極物色新對象，想搬去對方住的地方，被主持人笑說「三觀崩壞」、「這是婚外情了吧！」
小甜甜甚至補充，自從優質對象出現後，他曾試探問過老公，最近接拍八點檔戲劇，因拍攝場景較遠，若搬去遠一點的地方，讓他一個人在家住，偶爾照顧小孩可以嗎，老公竟然回答好啊，並不反對婚內分居，婚姻關係微妙轉變，可能需要兩人多些智慧謹慎處理。
※【NOWnews 今日新聞
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