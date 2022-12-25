《新楓之谷》、BLACKPINK聯名更新！限定組合包、美容曝
遊戲橘子與NEXON日前宣布，自家人氣IP《新楓之谷》與國際巨星BLACKPINK一同進行的聯名合作正式更新。在先前官方公布兩波劇情影片，為這次聯名合作進行預告，第一集影片當中BLACKPINK成員們分享了自身對於穿搭的喜好以及遊玩經驗；而第二集則分成JISOO、JENNIE所組成的黑隊，以及ROSE,、LISA組成的粉隊，與楓之谷美術團隊攜手，以BLACKPINK歌曲為發想，設計出聯名合作道具。影片中BLACKPINK成員分享楓之谷遊戲經驗以及積極提出想法的模樣引發話題，獲得玩家們廣大的迴響。
記者張志浩/綜合報導
這次聯名合作會在《新楓之谷》推出BLACK組合包2種、PINK組合包2種、BLINK美容（臉型／髮型），JISOO與JENNIE參與設計的BLACK組合包以充滿魅力的冷酷造型，以歌曲 「Pink Venom」、「Shut Down」為主題製作。ROSE、LISA的PINK組合包則是可愛活潑的造型，以人氣歌曲 「As If It's Your Last」、「BOOMBAYAH」、「Ice Cream」、「DDU-DU DDU-DU」等發想。
《新楓之谷 X BLACKPINK》聯名合作更新相關的詳細內容，可於韓國、北美、台灣、新加坡、日本等全球《新楓之谷》、《楓之谷M》官網確認。