快訊／博客來與清潔阿姨達成初步和解！同意支付百萬元

神準心理測驗！選「最吸引你的聖誕圖」　測今年最大收獲

▲請先深呼吸，選出一張最吸引你的聖誕圖，破解「你將收獲什麼禮物呢？」也像是在提醒，你今年已經得到的收穫喔。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲請先深呼吸，選出一張最吸引你的聖誕圖，破解「你將收獲什麼禮物呢？」也像是在提醒，你今年已經得到的收穫喔。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）

記者蕭涵云/台北報導

一年一度溫馨與相聚的聖誕節，象徵年末冬天好好驗收一整年的自己，你今年獲得了什麼聖誕禮物呢？人氣圖文插畫家黑眼包（LINE ID : @blackeyebow)，分享一則「6款聖誕圖心理測驗」，請大家先深呼吸，再選出一張最吸引你的圖，破解「你將收獲什麼禮物呢？」也像是在提醒，你今年已經得到的收穫喔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「你將收獲什麼禮物呢？」請先深呼吸，選出一張最吸引你的聖誕圖，再往下看答案吧。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
▲「你將收獲什麼禮物呢？」請先深呼吸，選出一張最吸引你的聖誕圖，再往下看答案吧。（圖／黑眼包LINE@blackeyebow提供）
請先深呼吸，選出一張最吸引你的圖，破解「你將收獲什麼禮物呢？」也像是在提醒，你今年已經得到的收穫喔。

.
.
.
1、聖誕樹

你的努力將被人看見！
默默努力很久了，終於要見光啦～
你將收穫許多人的掌聲
或許還會站上舞台成為焦點喔～
這都是你應得的
請盡情享受吧～

2、雪人

你克服了一些障礙自己的東西
或許是一些你討厭的人
也或許是你覺得很煩的事情
但，是，終於！終於跨過去了！
（大 撒 花）
你收穫了更勇敢更棒的自己～

3、聖誕襪

總是有朋友的支持與協助
一起討論生活上阿哩阿雜的瑣事
像是臭罵老闆或靠北老公老婆
有時候抒發一下心情就覺得暢快無比
（就像剛剛追完垃圾車的感覺）（咦！）
有著珍貴的友誼就是你最大的收穫！
（但垃圾還是要交給垃圾車比較好喔～）

4、薑餅人

你的收穫來自於一段更可靠的關係
或許是你的另一半
你們愈來愈懂彼此要的是什麼
彼此獨立又彼此陪伴
（莫非你的另一半其實是隻貓）
如此穩固又堅定的關係
令人感覺好安心啊～

5、聖誕花圈

你收穫了一段美好的愛情
有點熱情如火、有點精彩的那種
比較像是聖誕大餐而不是清粥小菜
不管結局是什麼
都成就了一段美好的回憶～

6、糜鹿

經常親近大自然的你
收到了自然的擁抱與餽贈
那就是一個健康的身體
能讓靈魂安住的地方
健康的身心就是你最大的收穫


聖誕節7大速食優惠！麥當勞雞塊買4送4　肯德基1元吃炸雞

6大手搖飲聖誕優惠！麻古提拉米蘇買1送1　CoCo第2杯折50

日劇《First Love初戀》暴紅　拿坡里義大利麵台灣吃得到

獨／台南葉家小卷米粉驚傳停業！剛入選必比登　原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀