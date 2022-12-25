神準心理測驗！選「最吸引你的聖誕圖」　測今年最大收獲

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1、聖誕樹
你的努力將被人看見！
默默努力很久了，終於要見光啦～
你將收穫許多人的掌聲
或許還會站上舞台成為焦點喔～
這都是你應得的
請盡情享受吧～
2、雪人
你克服了一些障礙自己的東西
或許是一些你討厭的人
也或許是你覺得很煩的事情
但，是，終於！終於跨過去了！
（大 撒 花）
你收穫了更勇敢更棒的自己～
3、聖誕襪
總是有朋友的支持與協助
一起討論生活上阿哩阿雜的瑣事
像是臭罵老闆或靠北老公老婆
有時候抒發一下心情就覺得暢快無比
（就像剛剛追完垃圾車的感覺）（咦！）
有著珍貴的友誼就是你最大的收穫！
（但垃圾還是要交給垃圾車比較好喔～）
4、薑餅人
你的收穫來自於一段更可靠的關係
或許是你的另一半
你們愈來愈懂彼此要的是什麼
彼此獨立又彼此陪伴
（莫非你的另一半其實是隻貓）
如此穩固又堅定的關係
令人感覺好安心啊～
5、聖誕花圈
你收穫了一段美好的愛情
有點熱情如火、有點精彩的那種
比較像是聖誕大餐而不是清粥小菜
不管結局是什麼
都成就了一段美好的回憶～
6、糜鹿
經常親近大自然的你
收到了自然的擁抱與餽贈
那就是一個健康的身體
能讓靈魂安住的地方
健康的身心就是你最大的收穫