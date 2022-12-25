Pizza盒回收不算紙類？5成垃圾都丟錯　回收大百科來教你

我是廣告 請繼續往下閱讀
解方一：RE-THINK 推台灣首個「循環經濟」桌遊以循環經濟、資源回收為主題的桌遊《循環之邦》，透過桌遊讓民眾跳脫日常熟悉的回收動作，轉換成「城市領導人」的宏觀視角，1小時的遊戲體驗，全盤了解資源回收的流程、回收市場經濟學、及不同回收技術的發展。
解方二：Pizza 盒不是紙容器、塑膠湯匙有些城市已經不收？很多民眾不清楚回收類別陷入困境， RE-THINK 擴增《回收大百科》。為協助民眾從根本解決回收分類問題，RE-THINK 公布的《2022 回收意識與行為調查》調查顯示，近6成民眾因為「不清楚回收類別」造成回收困擾占比最高。推估主因有二：「材質推陳出新速度太快，回收體系因應不及」、「各地縣市政府、不同場域（辦公室、學校）規範不同」。為回應此主要困境，RE-THINK 也進行回收大百科的擴增。諮詢資源回收顧問 REnato Lab 和最新回收市場現況，更新既有 13 個品項的內容，如：Pizza 盒應該歸為紙類而非紙容器類、塑膠湯匙因回收價值偏低部分縣市已不收等。
其次，因應最新外送趨勢與多元材質選項，RE-THINK 也攜手 foodpanda、Nespresso 合作，於回收大百科中新增 10 個品項，包含：鋁製膠囊咖啡、飲料底座、蔬菜塑膠包裝袋、植物纖維餐盒等，更新增「美食/生鮮外送」篩選器。RE-THINK 表示除了民眾教育外，更需要從政策端著手、並透過源頭的場域改造計畫帶動行為的改變。▲2022 台灣回收意識調查，18 歲以下族群環保認知自覺提升幅度最多。(圖／官方提供)▲循環之邦桌遊校園教育計畫目標三年內前進 500 間校園。(圖／官方提供)