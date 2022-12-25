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A STAND把台南名店搬到台北　聖誕開吃津蛋糕、Moonrock

▲台北民生社區的A STAND咖啡外帶店，延續「小台南」主題推出超狂聖誕節應景餐點，繼蜷尾家、糯夫米糕後，再度攜手台南個性名店TAKE CAKE津蛋糕打造「榛果巧克力」限定口味、亞洲50大酒吧百大名單Moonrock獨賣「聖誕熱紅酒」、經典臺菜阿霞飯店「金福氣禮盒」大啖招牌烏魚子及人氣虱目魚餅。左起：以飲食文化行銷背景開設A STAND的創辦人Amber、台南TAKE CAKE創辦人Sam。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北民生社區的A STAND咖啡外帶店，延續「小台南」主題推出超狂聖誕節應景餐點，繼蜷尾家、糯夫米糕後，再度攜手台南個性名店TAKE CAKE津蛋糕打造「榛果巧克力」限定口味、亞洲50大酒吧百大名單Moonrock獨賣「聖誕熱紅酒」、經典臺菜阿霞飯店「金福氣禮盒」大啖招牌烏魚子及人氣虱目魚餅。左起：以飲食文化行銷背景開設A STAND的創辦人Amber、台南TAKE CAKE創辦人Sam。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

位在台北民生社區的A STAND咖啡外帶店，延續「小台南」主題推出超狂聖誕節應景餐點，繼蜷尾家、糯夫米糕後，再度攜手台南個性名店TAKE CAKE津蛋糕打造「榛果巧克力」限定口味、亞洲50大酒吧百大名單Moonrock獨賣「聖誕熱紅酒」、經典臺菜阿霞飯店「金福氣禮盒」大啖招牌烏魚子及人氣虱目魚餅，親自殺到台南也不見得吃得到的排隊爆搶手美味，現在在台北通通一個都跑不掉。

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A STAND為迎接聖誕節、跨年一直到除夕，推出超強節慶團圓企劃。一週只開一天的台南巷弄排隊甜點「TAKE CAKE津蛋糕」，創辦人Sam本業為家具產業職人，因此每週只有禮拜日才能營業，最快曾經開門一小時就秒殺。即日起至2023/1/1插旗A STAND開賣超限定「榛果巧克力」，口感接近磅蛋糕又有如瑪德蓮的津蛋糕，搭配其他地方吃不到的濃郁榛果巧克力限定口味，特別在麵糊中添加土耳其榛果粉，再包入特級苦甜巧克力，剛出爐一咬就流出醇香巧克力，就像在寒冷的年末節慶中，來上一顆熱的金莎巧克力，也太幸福了吧。

▲TAKE CAKE津蛋糕120元／四入。（圖／A STAND提供）
▲TAKE CAKE津蛋糕120元／四入。（圖／A STAND提供）
▲亞洲50大酒吧百大名單Moonrock，主理人廖乙哲特別北上，親自熬煮「聖誕熱紅酒」。（圖／A STAND提供）
▲亞洲50大酒吧百大名單Moonrock，主理人廖乙哲特別北上，親自熬煮「聖誕熱紅酒」。（圖／A STAND提供）
亞洲50大酒吧百大名單Moonrock特別北上，獨賣店內也喝不到的「聖誕熱紅酒」，主理人廖乙哲以搭配TAKE CAKE為發想，構思出成熟微醺下午茶組合。為紅酒添入了蔓越莓、柳橙、伯爵、蜂蜜、肉桂、丁香、豆蔻及數種香料慢火煮滾，最後放入威士忌酒漬蘋果丁及新鮮迷迭香，以酸甜紅果實為風味主軸，再加上香料煙燻瀰漫的香氣，尾韻特別圍繞著伯爵的餘味，完美搭配TAKE CAKE柔和的香甜。今天可是超秒殺最後一天供應。

A STAND將與台南60年台菜老店阿霞飯店推出「金福氣禮盒」，將招牌烏魚子及人氣虱目魚餅搭配出創新年節滋味。阿霞飯店每年冬至包下船家的野生烏魚生卵，依循代代相傳的工藝，選用北門井仔腳瓦盤鹽田及嘉義洲南鹽場的粗鹽醃漬、熟成，炭火直烤油脂豐富的烏魚子，一片片琥珀般的烏魚子薄片，不僅保有漁獲鮮美更綻放熏烤香氣，彈牙紮實的口感，正式代表阿霞飯店的夢幻菜色。這次再搭配阿霞錦霞樓獨家熱賣的虱目魚餅， 融合了新鮮虱目魚、純魚漿及秘制香料，再以獨家手工技術高溫油炸至金黃，鹹香酥脆，讓人一口接一口，將於今年農曆年節前夕2023/1/4至1/15販售。

「A STAND咖啡外帶店」資訊
時間：每週三至週日10:30-17:30
地點：台北市松山區新中街12號

▲Moonrock聖誕熱紅酒，250元／杯；A STAND聖誕午茶套餐350元／套，TAKE CAKE榛果巧克力滋味交織Moonrock熱紅酒果實茶香。（圖／A STAND提供）
▲Moonrock聖誕熱紅酒，250元／杯；A STAND聖誕午茶套餐350元／套，TAKE CAKE榛果巧克力滋味交織Moonrock熱紅酒果實茶香。（圖／A STAND提供）
▲阿霞飯店 x A STAND「金福氣禮盒」680元／盒。（圖／A STAND提供）
▲阿霞飯店 x A STAND「金福氣禮盒」680元／盒。（圖／A STAND提供）
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