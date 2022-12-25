A STAND把台南名店搬到台北　聖誕開吃津蛋糕、Moonrock

A STAND為迎接聖誕節、跨年一直到除夕，推出超強節慶團圓企劃。一週只開一天的台南巷弄排隊甜點「TAKE CAKE津蛋糕」，創辦人Sam本業為家具產業職人，因此每週只有禮拜日才能營業，最快曾經開門一小時就秒殺。即日起至2023/1/1插旗A STAND開賣超限定「榛果巧克力」，口感接近磅蛋糕又有如瑪德蓮的津蛋糕，搭配其他地方吃不到的濃郁榛果巧克力限定口味，特別在麵糊中添加土耳其榛果粉，再包入特級苦甜巧克力，剛出爐一咬就流出醇香巧克力，就像在寒冷的年末節慶中，來上一顆熱的金莎巧克力，也太幸福了吧。
A STAND將與台南60年台菜老店阿霞飯店推出「金福氣禮盒」，將招牌烏魚子及人氣虱目魚餅搭配出創新年節滋味。阿霞飯店每年冬至包下船家的野生烏魚生卵，依循代代相傳的工藝，選用北門井仔腳瓦盤鹽田及嘉義洲南鹽場的粗鹽醃漬、熟成，炭火直烤油脂豐富的烏魚子，一片片琥珀般的烏魚子薄片，不僅保有漁獲鮮美更綻放熏烤香氣，彈牙紮實的口感，正式代表阿霞飯店的夢幻菜色。這次再搭配阿霞錦霞樓獨家熱賣的虱目魚餅， 融合了新鮮虱目魚、純魚漿及秘制香料，再以獨家手工技術高溫油炸至金黃，鹹香酥脆，讓人一口接一口，將於今年農曆年節前夕2023/1/4至1/15販售。