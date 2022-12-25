OPPO Find N2最輕旗艦摺疊機亮相！粉絲更想敲碗另一台
摺疊手機依舊是市場話題，OPPO 日在台亮相最新摺疊機OPPO Find N2，延續上一代的優勢，Find N2升級的超輕固精工擬椎式轉軸，重量為233克更加輕量巧，但相較於左右對開的Find N2，可惜目前台灣還沒上市計劃，根據台灣官方表示，目前還在評估市場。而相較於Find N2，更多人想問的是：「 Find N2 Flip何時台灣會開賣？」Find N2 Flip是上下開闔的機型，類似於三星的Flip系列更加輕巧，可惜短時間也無緣引進台灣。
記者周淑萍/綜合報導
實際上手OPPO Find N2，對於輕巧和手的設計，完整的折疊效果感到相當驚艷。主螢幕為7.1吋，外螢幕為5.54吋，首創內外螢幕雙E6材質、可依照環境色自我調整。內建OPPO自研晶片 MariSilicon X，獨立影像晶片、哈蘇專業影像系統 、旗艦級攝像模組的強強聯合，通過晶片、軟體、演算法、硬體的高度整合。
為了解決摺疊手機的單手握持手感，OPPO Find N2則進一步征服大而笨重的痛點，突破性地將機身重量降低至233克，成為目前市場最輕的旗艦摺疊手機，極大化滿足使用者對大螢幕與方便攜帶的雙重需求。
從材料與結構創新著手，體現於螢幕、轉軸、螺絲釘三部份讓螢幕結構再進化，僅螢幕結構較上代減輕34%，兼顧支撐強度與輕盈手感。在轉軸部份體積減少37%，重量減輕36%。在螺絲釘方面，Find N2作出業界創舉把手機上的64顆螺絲釘從鋼材料換成了廣泛應用於航空工業的鈦合金。Find N2提供40萬次摺疊測試，測試結果顯示，平均每日摺疊100次的情況下，可以保證長達5年的使用壽命。
Find N2與哈蘇聯合打造的手機影像系統，主鏡頭5000萬畫素，搭配4800萬畫素的超廣角和3200萬畫素的長焦鏡頭。以哈蘇中畫幅的標準移動影像進行色彩調試，內外均採用最新E6材質螢幕，且支援120Hz刷新率，Find N2搭載了Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 旗艦晶片，且持續對軟體系統深度優化，此外，針對多螢幕分工功能部份，Find N2新增多頁面分螢幕、跨螢幕分享、分螢幕截圖功能。