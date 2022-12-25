12/25聖誕節＝行憲紀念日？節日由來、歷史背景報你知
今（25）日不只是浪漫的聖誕節，也是象徵實施憲政體制的國家重要紀念節日「行憲紀念日」。民間司法改革基金會表示，上述兩個節日綁在一起，其實和錯綜複雜的殖民歷史與混種文化有關，提醒民眾在慶祝聖誕節的同時，也不要忘了行憲紀念日，因為《憲法》是國家的根本大法，位在所有法律之上，明定人民自由權利的保障，在面對人民和政府之間的權利拉扯時，扮演了至關重要的角色。
記者張志浩/綜合報導
民間司法改革基金會指出，聖誕節雖然是西洋的節日，但是在清代的台灣並不風行，當時的傳教士為了避免節日世俗化，並不希望人們特別慶祝。真正吹起節慶風氣，則是在日本統治時期，隨著明治維新後西化的流行，在大正浪漫時代興起許多關於「聖誕活動」的潮流，當時的報紙上有專題會報導基督教會唱詩歌、發糖果等「降誕祭」專題，1919年也開始有聖誕老人的形象在報紙上出現。
而戰後在台灣，聖誕節這天甚至直接變成紀念日！主因為前總統蔣介石與蔣宋美齡夫婦為基督徒，1947年發生著名的「二二八事件」，蔣介石特地選在12月25日發表廣播談話，強調「我們新憲法特點，就是它保證要把基督教理的基本要素，即個人的尊嚴和自由，普遍的給予我們全國的同胞。」因此從該年起有了行憲紀念日的誕生。
值得注意的是，1963年行政院將「行憲紀念日」定為國定假日，每年12月25日均放假一天，直至2000年才取消，因為2001年起，因公務人員實施周休二日，行憲紀念日才不再放假，不過由於12月25日與聖誕節撞期，部份企業與基督新教、天主教會學校仍會宣布放假。