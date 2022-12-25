寒流把河變成聖誕樹？鄭明典貼「蒸氣霧」美景：超級浪漫
今（25）日聖誕節受寒流影響，清晨南投中寮的攝氏3.3度，打破今年入冬以來本島平地最低溫紀錄，台北8.3度也創該站今年入冬最低溫，但這波寒流冷空氣較乾，水氣較少的情況下無法與溫度配合降下白雪，不過低溫環境仍在大自然創造出不少難得的美景，中央氣象局局長鄭明典稍早就分享位於新北坪林某河面的「蒸氣霧」，水面上一層層的霧氣搭配天空的倒影，讓寒冷的聖誕節添上更浪漫的色彩。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今日在個人臉書發出民眾分享的風景照，只見蜿蜒的河面有層層霧氣附著在上面，彷彿河水正在蒸發。鄭明典解釋，「水的熱容大，降溫慢，當冷空氣下沉流入河谷，河面水溫可能比氣溫高很多，河面蒸發的水氣遇到冷空氣產生凝結，就會成霧。不過，冷空氣很乾，所以在混合後，凝結的水氣再度蒸發，我們才看得到水面上緩慢上升中的蒸氣霧，如果空氣不流動，河面上凝結水滴越聚越多，就會形成濃濃的河面水霧！」
今日天氣部分，氣象局表示，聖誕節的氣溫和昨（24）日平安夜差不多，較需注意的是持續性的低溫。清晨受寒流與輻射冷卻影響，各地已經出現不少攝氏10度以下的低溫，白天北台灣仍有寒意，高溫約攝氏15~17度，其它地區則在攝氏19~22度，中南部日夜溫差較大，氣象局持續發布「低溫特報」。
明（26）日冷空氣減弱，溫度將回升，但後續還會有冷空氣遞補下來，且水氣會比前一週增加許多，尤其是在下半週，水氣增多加上天氣系統變動快速，迎風面的北部、東半部天氣將轉趨不穩定，下雨機會提高，甚至會一直延續到跨年、元旦在北部、東半部的天氣都不太好，連續好幾天下雨的情況可能再發生。