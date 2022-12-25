陳明義、陳世軒父子檔同進議會 分屬不同黨求尊重及學習
新北市議會第4屆議員今（25日）宣誓就職，其中特別引人注目的即是新北市第二選區（五股、泰山、林口）國民黨籍市議員陳明義，以及第三選區（新莊）民眾黨籍市議員陳世軒，分屬不同政黨的兩父子本屆同時當選及連任，首次同框出席市議員宣誓就職典禮及正副議長選舉，成為新北市升格後首例父子檔同進議會的先例，兩人也表示需要彼此互相尊重與學習，做好議會代議士監督者角色。
記者吳嘉億／新北報導
陳明義表示，雖然分屬不同政黨，但彼此不會吵架，互相尊重，陳世軒有很多年輕人的觀點，需要彼此互相學習，很多想法也需要回頭檢視；強調議會是民意最高殿堂，所有支持者讓他們進入議會做代議士，需要一本初衷，自己的立場就是扮演資深議員，該怎麼做就怎麼做，彼此尊重，於私當然是父子情懷，於公是彼此尊重，有規有舉。
陳世軒則是說到，參選議員受到非常多年輕人給予支持，希望進到議會後可以針對交通、教育，多著墨年輕人關注的議題，才會不辜負年輕朋友的期待；目前因為民眾黨屬於小黨無法成立黨團，會與無黨團結聯盟進行合作，希望有助於對新北市政的推動與監督，同時也對新莊的建設更有想法。
父子倆人先後進入議場，陳明義也提到父子倆在議會裡不能再以父子相稱，而要彼此稱呼「陳議員」，但兩人互動及一些拍照場合下，還是可以看到父子間彼此行禮如儀及關係的細節。