2023農曆年前財運翻紅！「3星座」獲木星助威：不發都難

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第三名丶巨蟹座
農曆新年前，財富吉星“木星”來到巨蟹的“事業宮”，這使你在工作上更加順利了，加上“太陽”在你的合作宮位發光，你在工作方面就是走業績長紅丶佳績連連的大好運！你更加得到領導丶主管、客戶的賞賜，不只正財收入大增，更會有額外的獎金偏財降臨，讓你過年包紅包的壓力頓時減少。而考慮轉職的巨蟹，也能在年假過後，如願尋覓到待遇、薪資都極棒的公司，且最重要的是這份工作是能夠持續性發展、有未來的，這種終於找到能夠一路做到退休工作的感覺，真的讓你既安心又心滿意足。
第二名丶白羊座
農曆新年前，過去白羊可以說是過得一把鼻涕、一把眼淚的，幸好大吉星“木星”入命宮，“海王星”又在“玄秘宮”為你帶來貴人，種種好運加持下，白羊終於擺脫過去霉運丶成功鹹魚翻身！財運也是數一數二的好，工作上你在農曆年後能成功升官加薪，你能發揮的能力、權力跟著大增；創業者也是業績連連叫好，很快就能補齊過去的虧損，單子多到好像都接不完！白羊名利雙收的機會就要開始，不僅是收入大增，事業更能一舉攀上新高峰，好好把握，你的2023會是極好的開始！
第一名丶雙魚座
農曆新年前，幸運之星“木星”坐鎮於雙魚的“財帛宮”，錢財自然翻紅翻倍；加上目前玄秘之星“海王星”也在命宮，雙魚的財運終於扭轉乾坤！你的賺錢能力高速飛起，已經努力好久的事業，也在這時迎來轉機，使你自信、能量皆是爆棚，財富自然綿延昌旺。另外木星也增加你的眼界及野心，你的眼光變毒辣丶理財上也更有精準，讓你在賺錢丶投資上更加一帆風順，可說是不想發財都難了！別錯過這波好運能量，多加努力拼搏，你的2023就是財運爆棚之年！
錢財留不住星座
第三名丶金牛座
農曆新年前，金牛對生活及未來會有點陷入矛盾丶對自己產生懷疑丶甚至對目前的現狀，如工作、薪水丶愛情等感到灰心煩躁。其中特別是財運最不穩定，因為火星正在你的財帛宮逆行。年關將至了，生活及家庭上真的出現許多狀況等著你花錢，可能是工作上的異動讓你暫時沒有收入，或是家庭突然需要你去支付開銷；少數金牛也因為年初，而有一大堆費用要繳，讓你根本存不到什麼錢。提醒你是時候整理自己的理財規劃，及生活收支了，免得財庫就像破了洞般，怎麼補都補不回來。
第二名丶摩羯座
農曆新年前，摩羯在事業丶工作上，必須花費比過去更大量的時間及精力，才能勉強持平，但是頻繁的熬夜加班丶勞心勞力的付出，卻不一定能得到同等的回報，久了便容易感到身心俱疲丶每天都覺得好喪。你真的忍不住很想出去闖一闖了，但卻受限於各種人丶事、物的牽扯，而令你不得不止步於此丶無法前行；就連投資也在另一半丶家人的干擾下，而讓你不得不放棄。過年前摩羯在收入較難有起色，多是支出遠超過收入，讓你留住錢財也跟著變困難。
第一名丶雙子座
農曆新年前，雙子在整體運勢上顯得黯淡無光，收入並沒有增加，但生活上大大小小的開銷丶人際方面的應酬聚會卻是越來越多，只能看著存款數字慢慢減少；部分雙子可能還有漏財狀況，如莫名吃上罰單丶或遺失手機等貴重物品，就連工作上的合約破局丶案子終止等都有可能。因為火星正在你的命宮逆行，這些生活丶工作上的各種破財，雖然不至於讓2023年一整年都受到影響，但眼看財庫越來越少，財來財去，還是讓你覺得烏雲罩頂丶心情變差。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。