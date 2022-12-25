漲完房租空一年也沒差？眾曝「房東視角」：降回去虧百萬
台灣近十年的房租指數不斷上揚，更在今年幾次升息效應之下，不少房東紛紛喊漲租金，其成本也轉嫁至租屋族身上。不過就有民眾觀察到，自家樓下的店面一年前就漲租，但至今都沒有新的店家承租，讓他不禁好奇「房東為啥寧可沒賺也不降租？」貼文一出也立刻有內行切入「房東視角」解答：降回去虧百萬。
編輯中心/綜合報導
日前一位網友在論壇PTT上發文提到，自己住處樓下的店面，已經長達一年沒有人承租，「原因是當時約到期，房東喊要漲租金，結果店家不爽直接退租」，結果直到現在都沒有新的承租人出現。
原PO也曾私下洽詢租金，得知房東也沒有降低租金的打算，眼見現況如此，也讓他不禁好奇「租出去有點收入不是比較好嗎？房東為啥寧可沒賺也不降租？」
貼文曝光後，隨即有內行人切入房東視角解答「雙重因素，持有成本低到哭，再來降租人家為依房租年投報率砍你房價」、「因為他不缺那個錢，降價只會打壞行情」、「因為租客水準也會下降」、「降租代表承認房子沒那麼高的價值，在房東眼裡等於自砍房價」、「幹嘛降租找麻煩，好房客也不是很好找」、「降租一年少賺幾萬，但房價是掉是上百萬喔」、「不能破壞行情，會被房東同業罵」。（編輯：潘毅）