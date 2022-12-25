影后「裸泳地中海」！《拼音戀習曲》師生戀小41歲鮮肉

德國電影向來給人嚴肅感覺，但今年柏林影展上、一部由德國女導演妮可葉特克雷畢茲（Nicolette Krebitz）執導的浪漫愛情電影《拼音戀習曲》（A E I O U-A Quick Alphabet of Love），卻帶來令人耳目一新的浪漫感覺。該片由奧地利影后蘇菲蘿伊絲（Sophie Rois）和德國男星米藍賀姆斯（Milan Herms）主演，劇情描述一段相差41歲的忘年師生戀，自由又夢幻，被譽為柏林影展歷年來最輕盈夢幻的愛情電影。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《拼音戀習曲》奧地利影后蘇菲蘿伊絲（右）、男星米藍賀姆斯裸泳地中海。（圖／海鵬影業提供）《拼音戀習曲》劇情描述：已過演藝輝煌時期的女演員安娜（蘇菲蘿伊絲飾），轉職從事配音工作多年。有天她接到一份兼差，要為靦腆的戲劇系學生阿德利安（米藍賀姆斯飾）擔任正音老師，這才認出他竟然就是日前在街上搶她皮包的那名男孩。他們按兵不動在安娜公寓裡展開了拼音課程，一位優秀的語言老師、一位傑出戲劇系學生，除了日有進展的教學互動，兩人也得努力釐清彼此「糾纏」的關係。▲奧地利影后蘇菲蘿伊絲（右）在《拼音戀習曲》，和小她41歲的男星米藍賀姆斯熱戀。（圖／海鵬影業提供）《拼音戀習曲》將一段看似不可能發生的叛逆愛情，拍攝得輕鬆幽默。劇情從「啊～」（母音A）的拼音課程展開，猶如一股新鮮自由的青春氣息吹拂而過，每堂愛情課都讓人讚嘆。片中西柏林的舊城區、蔚藍海岸的尼斯，也都像在為這段忘年師生戀作了最浪漫的見證。奧地利影后蘇菲蘿伊絲在片中，不僅和小她41歲的男星米藍賀姆斯熱戀，兩人還攜手裸泳地中海、夜奔尼斯大街，除大秀熟齡女性充滿活力的性魅力，也被認為是德國電影近年最成功的選角。《山中森林》王子結婚！新娘郭雪芙浪漫婚紗「深情獻吻」《全面攻佔》男星化身機長！深入熱帶叢林大戰恐怖份子周曉涵平安夜上「汐止摩鐵」？捷運車廂主題秀11秒熱舞小甜甜早洩分居危機！嫌老公幼稚 第二胎想換對象