實用！iPhone 14 Pro拍出「神美照」　2倍變焦活用術必學

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面對食材、擺盤的多樣色澤和容器高度等，薛越建議拍攝食物時可以使用 2 倍變焦提供的 48mm 焦距變焦效果，可以讓照片更具深度，帶來故事力。拍攝食物時的小技巧，如果座位靠窗，可運用窗景和窗光的形狀變化，讓畫面亮暗部更豐富、營造流動感；不想要單調的拍菜色，則能透過餐桌擺設或其他人的手和肩當前景，把菜色放在九宮格線的正中間，有了前景不但不會有置中的呆板感，反而拉出層次。
📍側寫＆側拍變焦各角度多方運用
與美食拍攝不同，側寫的效果是透過側面紀錄來回味主角未悉心留意之人事物。薛越會用主鏡頭以「俯視」視角拍攝，畫面的所有東西都能清楚呈現，但在太多東西使得構圖難度提升的情況下，用人像模式的2倍光學變焦試圖在凌亂的東西堆裡找重點，將畫面以三分法劃分，透過 Lightroom「暈映」、「羽化」將邊角柔和化，不用刻意擺拍，任何角度畫面都是風景。
📍人物「4800萬畫素+ProRAW 格式」 真實紀錄
iPhone 14 Pro 升級為 4,800 萬像素後，大大延伸了後製影像的彈性。薛越也提醒使用「長按快門」、「按下快門往左滑」的連拍，以及「按音量鍵」當作快門，更能拍到許多美好瞬間。旅遊時清晨拉開窗簾的風景總覺得特別美，然而由於逆光時亮暗部對比明顯，在拍攝上需要留心捕捉。面對遠景的逆光畫面，薛越使用 iPhone 內建相機，將焦點置於畫面中亮與暗處的交界拍攝，再透過 Lightroom 內的光線針對局部微調，以「白平衡」決定照片調性要柔和還是帶有個性。甚至能用「顏色」改變色溫，清晨拍攝畫面也能有黃昏情景的多種不同氛圍呈現。
特別擅長玩味光影的薛越也談到無須對於逆光感到拍攝壓力，他自己反而最喜歡這種時刻。把過曝的壓力轉換成「剪影、燈光師打燈」的想像，要「面對光源」拍並將被攝主體置於光線前方，不但主角能自然突出，在「光像引擎」對於低光源環境的加強下，暗部的細節能仍被保存，既有戲劇張力、情緒也到位。